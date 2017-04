Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andreja Klepač, Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović se bodo v soboto borile za napredovanje v prvo evroafriško skupino. Foto: TZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske tenisačice za napredovanje proti Luksemburgu

Jakupovićevo obšla slabost v igri dvojic

21. april 2017 ob 16:57

Šiauliai - MMC RTV SLO

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v tretji tekmi Pokala federacij druge evroafriške skupine v Šiauliaiu izgubila proti Norveški z 1:2, a je vseeno osvojila prvo mesto v skupini A.

Za preboj v prvo evroafriško skupino se bodo Slovenke v soboto ob 10.00 pomerile z Luksemburžankami, ki imajo v svojih vrstah Mandy Minello, 67. igralko lestvice WTA.

16-letna Kaja Juvan je dobila priložnost v uvodnem dvoboju posameznic. Proti leto in pol starejši Astrid Wanji Brune Olsen je izgubila s 6:4, 6:7 in 3:6. Po dveh urah in osmih minutah izenačenega dvoboja je roke v znak zmagoslavja dvignila Norvežanka, ki je skupaj osvojila tri točke več (111:114). Nobena od igralk ni bila prepričljiva pri servisu, na koncu je osem brejkov Norvežanke proti šestim Slovenke odločilo srečanje.

Dalila Jakupović je v uri in sedmih minutah s 6:1 in 6:2 odpravila Ulrikke Eikeri. Za konec je bil na vrsti še obračun dvojic, v katerem se je Jakupovićevi na igrišču pridružila Andreja Klepač, nasproti pa sta stali Malene Helge in Caroline Rohde Moe. Norvežanki sta dobili prvo servisno igro, ob menjavi strani pa je Jakupovićevo obšla slabost. Slovenski kapetan Andrej Kraševec je posredoval in preprečil nadaljevanje dvoboja. Nepomembno tveganje pred jutrišnjim ključnim obračunom celotnega tekmovanja bi bilo vendarle preveliko.

Kraševec: Nič še nismo naredili

"Osvojili smo prvo mesto, kar je najpomembnejše. V današnjih tekmah se je pri Kaji poznala trema in igrala je nesproščeno, celo rahlo v krču. Ima pa za seboj dobro izkušnjo. Za Dalilo pa lahko rečem, da je odigrala eno najboljših tekem za slovensko reprezentanco. Pri dvojicah nisem želel tvegati Dalilinega zdravja oziroma počutja, saj nas jutri čaka najpomembnejša tekma v Litvi. Nič še nismo naredili. Za jutrišnjo tekmo bomo aktivirali vse, kar premoremo, in naredili vse za zmago," je pojasnil Kraševec.

2. EVRO-AFRIŠKA SKUPINA, Šiauliai,

3. krog:

SLOVENIJA - NORVEŠKA 1:2



Juvan - Olsen

6:4, 6:7, 3:6



Jakupović - Eikkeri

6:1, 6:2



Jakupović/Juvan - Olsen/Eikkeri

0:1, b.b.





2. krog:

SLOVENIJA - JAR 3:0



1. krog:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA 3:0

A. G.