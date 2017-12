Slovenski biatlonci optimistično zrejo v nadaljevanje sezone

Svetovni pokal se nadaljuje na začetku januarja v Oberhofu

19. december 2017 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska biatlonska reprezentanca je strnila vtise po prvi tretjini sezone. Do konca leta jih čaka še državno prvenstvo na Pokljuki, za novo leto pa upajo, da bo prineslo nove uspehe.

"Moram biti zadovoljen, čeprav je bil zadnji svetovni pokal v Franciji zame zelo težek. Nisem našel pravih občutkov, še posebej na strelišču, kar me je oddaljilo od boljših uvrstitev. Sam sem rekel, da bo zadevo lažje oceniti po prvih treh svetovnih pokalih in lahko rečem, da ni razloga, da ne bi bili optimistični," je po prvem delu sezone ocenil najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak, ki se je po skoraj dveh letih spet vrnil v svetovni vrh: "Če sem zdrav, sem sposoben priti na stopničke. Malo mi še manjka do optimalne pripravljenosti, tako pri teku kot streljanju, da bi lahko rekel, da sem sposoben zmagati. A mislim, da bo tudi to prišlo."

Bauer: Ni se mi vse poklopilo, kot bi si želel

Z izjemo Faka preostali slovenski biatlonci niso blesteli na uvodnih tekmah. Vsi po vrsti si želijo, da jim bo leto 2018 prineslo boljše dosežke. Klemen Bauer je na uvodu v sezono sicer dobro začel, nadaljeval pa ni v takšnem slogu. "Sezona se je tako za ekipo kot zame dobro začela, nato pa so sledili vzponi in padci. V celoti s tem ne morem biti zadovoljen, a svetli utrinki mi vlivajo optimizem in motivacijo za naprej. Sezona bo še dolga, za zdaj se mi še ni vse poklopilo, kot bi si želel," je dejal Bauer.

Fak je pred nadaljevanjem sezone še razkril, da si želi, da bi se Slovenija s štafeto uvrstila na zimske olimpijske igre prihodnje leto v Pjongčangu. "Že januarja imamo za to na voljo dve priložnosti. Upam, da nam bo to uspelo že na prvi tekmi, da se bomo nato lahko v miru posvetili nadaljevanju sezone," je še dejal Fak.

Nadaljevanje sezone 4. januarja v Oberhofu

Biatlonska sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala v Nemčiji, v prvih dneh januarja (4.) bo karavano gostil Oberhof. Slovenska vrsta se bo kmalu zbrala na Pokljuki, kjer bo tik pred novim letom, v soboto, 30. decembra, tudi tekma državnega prvenstva.

