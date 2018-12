Slovenski biatlonci v polni postavi na pokljuške tekme

Od srede do nedelje sledi novih šest tekem za svetovni pokal

4. december 2018 ob 12:00

Pokljuka - MMC RTV SLO, STA

V sredo ob 14.15 se bo s posamično moško tekmo začel biatlonski boj za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. V četrtek bodo nadaljevala dekleta, Slovenija pa bo zastopana na obeh tekmah s celotno reprezentanco A.

Na moški tekmi bodo slovenske barve branili aktualni olimpijski podprvak Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršan in Mitja Drinovec. Tudi v četrtek bo Slovenija popolnila kvoto treh tekmovalk, saj je v soboto na tekmi pokala IBU v Idreju na Švedskem normo za svetovni pokal izpolnila Lea Einfalt, še lani smučarka tekačica, ki se je pridružila Urški Poje in Poloni Klemenčič.

Visoka so predvsem pričakovanja v moški vrsti, kjer trener Uroš Velepec ob Jakovu Faku in Klemenu Bauerju računa predvsem na povratnika po poškodbi Roka Tršana. "Rok je bil na treningih tekaško tako rekoč enakovreden Jakovu Faku. Zdaj upam, da bo to prenesel še na tekmo," pravi Velepec, ki najboljšo uvrstitev pričakuje od Faka, veliko od Bauerja in Tršana, Dovžan in Drinovec pa bi zadovoljila že s točkami oziroma uvrstitvijo med najboljših 40.

Nižja pričakovanja pri ženskah

V ženski vrsti so pričakovanja nižja, saj se ekipa po menjavi generacije gradi. Kaj se od slovenske izbrane vrste lahko pričakuje, pa bo najbrž jasno v nedeljo po prvih treh moških in ženskih posamičnih tekmah v sezoni. Znano bo tudi razmerje moči v mednarodnem smislu. Lani sta se za skupno zmago borila le Francoz Martin Fourcade, ki je pokal osvojil že sedmič, in Norvežan Johannes Thinges Boe. Lani sta dobila 17 od 22 tekem – devet Francoz in osem Norvežan. Tekmeci pa so v pripravljalnem obdobju naredili načrt, kako se jima približati, a že v nedeljo je Fourcade na štafetni tekmi pokazal, da bo nevaren tudi letos.

V ženski konkurenci je lani slavila Finka Kaisa Mäkäräinen, ki je prav tako potrdila dobro formo že v nedeljo, druga je bila Slovakinja Anastazija Kuzmina, v izenačeni konkurenci pa v krog favoritinj zanesljivo sodita tudi Italijanka Dorothea Wierer in Norvežanka Tiril Eckhoff.

Brez najboljših dveh Nemcev

Bolj jasno je, kdo na prvi tekmi manjka. Med aktivnimi tekmovalci sta to zanesljivo nemška olimpijska prvaka Arnd Peiffer, ki je manjkal že v nedeljo, in obolela Laura Dahlmeier. Prvič po letu 1992 manjka tudi legendarni 44-letni Norvežan Ole Einar Bjoerndalen, zmagovalec 95 tekem v svetovnem pokalu. Športno pot sta sklenili tudi njegova žena Belorusinja Darja Domračeva in Francozinja Marie Dorin Habert, pa Norvežan Emil Hegle Svendsen in Američana Lowell Bailey in Tim Burke.

Nekaj manjših sprememb tekmovanj

Sicer pa med novostmi v sezoni 2018/19 velja omeniti tekmo mešanih parov, s katero se je v nedeljo začel svetovni pokal. Ta bo marca prihodnje leto v Östersundu na Švedskem prvič v programu svetovnega prvenstva. Spremembe pa se obetajo tudi v mešani štafeti, kjer se tekme ne bodo začele vedno z nastopi deklet, ampak tudi z moškimi, kar bo v sezoni primer na svetovnem pokalu februarja prihodnje leto v ameriškem Soldier Hollowu.

Novost je tudi ta, da IBU lahko v primeru izredno slabega vremena skrajša najdaljšo moško 20-kilometrsko tekmo na 15 km, in žensko 15-kilometrsko na 12,5 km. V tem primeru bo spremenjena tudi kazen za zgrešen strel, saj bodo tekmovalci dobili pribitek 45 sekund namesto minute. IBU bo na tekmi nižjerazrednega IBU-pokala testirala tudi novosti. Med drugim bodo preizkusili tekmo s skupinskim startom s 60 tekmovalci in tako imenovani super sprint, najkrajšo sprintersko tekmo v biatlonu.

To. G.