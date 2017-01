Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Laura Dahlmeier je do zmage prišla s hitrim tekom v samem zaključku tekme. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski biatlonki pokopalo slabo streljanje

Gregorinova dobila nekaj točk za svetovni pokal

19. januar 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 16:04

Anterselva - MMC RTV SLO

Zadnja biatlonska postaja pred februarskim svetovnim prvenstvom v Ruhpoldingu je Anterselva, kjer so dekleta opravila z individualno preizkušnjo. Zmagala je Nemka Laura Dahlmeier.

Dahlmeierjeva je zgrešila dva strela, kar je pomenilo dve minute pribitka, a je bila v samem zaključku hitrejša od Anais Chevalier. Francozinja je zgrešila enkrat, na koncu pa je zaostala 3,8 sekunde. Tretja je bila domačinka Alexia Runngaldier z enim zgrešenim strelom in 46 sekundami zaostanka.

Slovenki je pokopalo slabo streljanje. Teja Gregorin je zgrešila šest tarč in s 36. mestom prišla do petih točk svetovnega pokala. Zaostala je skoraj pet minut in pol. Prav toliko tarč je pustila nepokritih Anja Eržen, ki je končala izven petdeseterice.

Za Slovenki je Anterselva s tem končana, saj sta na Južnem Tirolskem na sporedu še tekma s skupinskim startom za najboljših 30 tekmovalk in štafeta, ki pa je Slovenija nima.

Dahlmeierjeva je z zmago prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Pred Gabrielo Koukalovo ima 11 točk, pred Kaiso Mäkäräinen pa 21 točk prednosti.

V petek se bodo v individualni preizkušnji pomerili še moški. Na štartu ne bo Jakova Faka, ki ima težave s sinusi.

Individualna tekma, 15 km (Ž): * 1. L. DAHLMEIER NEM 44:48,7 (2) 2. A. CHEVALIER FRA +3,8 (1) 3. A. RUNGGALDIER ITA 46,0 (1) 4. M. DORIN HABERT FRA 55,0 (2) 5. M. HAMMERSCHMIDT NEM 1:16,2 (2) 6. V. HINZ NEM 1:19,1 (3) 7. M. HOJNISZ POL 1:37,8 (3) 8. O. PODČUFAROVA RUS 1:39,8 (2) 9. F. HILDEBRAND NEM 1:45,1 (3) 10. L. HAUSER AVT 1:48,4 (2) ... 36. T. GREGORIN SLO 5:24,6 (6) 51. A. ERŽEN SLO 6:25,3 (6) * - zgrešeni streli/kazenske minute

