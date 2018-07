Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Nogometašem Olimpije na začetku sezone ne gre po načrtih. Na zadnjih treh tekmah niso dosegli gola. Se jim bo odprlo proti Crusadersom? Foto: www.alesfevzer.com Mariborčani so v prvem krogu izločili albanski Partizani, tudi proti Čikuri so favoriti. Foto: www.alesfevzer.com Domžalčani gostujejo v ruski Ufi, za katero igra tudi Bojan Jokić. Foto: www.alesfevzer.com Rudar se bo pomeril z evropskim prvakom iz leta 1986, romunsko Steauo iz Bukarešte. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Mariborčani v Gruzijo po... Sorodne novice Maribor po Gruzijcih proti Osijeku ali staremu znancu s Škotske Dodaj v

"Slovenski četrtek": V ogenj kar štirje klubi

Začnejo Domžale, konča Olimpija

25. julij 2018 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Četrtek prinaša prve tekme drugega predkroga Evropske lige, v katerem bodo nastopili štirje slovenski nogometni klubi: Olimpija, Maribor, Domžale in Rudar.

Spored bodo ob 16.00 odprle Domžale, ki bodo gostovale v Ufi. Rudar bo ob 17.30 gostil Steauo, Maribor bo ob 18.00 začel srečanje v Gruziji proti Čikuri, dan pa bo končala Olimpija, ki bo ob 20.00 začela obračun proti Crusadersom iz Severne Irske.

Kljub številnim težavam v zadnjem obdobju, na treh uradnih tekmah v tej sezoni Ljubljančani še niso zadeli, ima slovenski prvak v tem dvoboju vseeno status favorita.

Stolica: Le vprašanje časa je, kdaj se bo odprlo

"Pred nami je nov izziv. Mislim, da smo se dobro pripravili. Zavedam se, da je tekmec na papirju slabši, a vsakega prvaka je treba spoštovati. Crusaders imajo dva obraza, doma so boljši in narekujejo ritem, v Evropi so bili popolnoma drugačni. A priprave so začeli pozneje, zato je morda to tudi zavajajoče," je o tekmecu razmišljal trener zmajev Ilija Stolica in se nato obrnil k jedru težav svoje ekipe: "Najpomembneje je, da zabijemo gol. Na tekmi z Gorico smo imeli vsaj 30 priložnosti, a prepričan sem, da gre samo za vprašanje časa, kdaj se bo odprlo." Na novinarski konferenci v Ljubljani pa ni želel razkriti, s kakšno postavo bo Olimpija igrala (v njej ne bo kaznovanega Issaha Abassa, ki je dobil tri tekme prepovedi nastopanja zaradi rdečega kartona), prav tako ne, kakšen je status Andresa Vombergarja.

Zmagovalec para Olimpija - Crusaders se bo v tretjem krogu pomeril s poražencem dvoboja Bate Borisov - HJK Helsinki.

Milanič: Radi bi ohranili mrežo nedotaknjeno

Mariborčani so se na pot v Gruzijo, kjer jih v četrtek v Tbilisiju čaka dvoboj z ekipo Čihure, odpravili že v torek dopoldne. Tudi zaradi navajanja na tamkajšnje razmere pričakujejo namreč precejšnjo vročino. "Gre za tehnično sposobno moštvo, radi preigravajo, tako da bomo imeli na tej tekmi kar nekaj položajev, ko bomo morali igrati ena na ena. Imajo dobre krilne igralce, so izredno živi, radi imajo žogo ... Naša naloga je, da jih uspešno ustavimo," je pred odhodom v Gruzijo razmišljal trener Maribora Darko Milanič in dodal: "Dokazali smo, da lahko igramo zelo dobro. Radi bi nadaljevali v tem ritmu, da golov ne prejemamo, da smo trdni v branjenju. Treba se je tudi dobro braniti, in to delajo fantje odlično."

Zmagovalca slovensko-gruzijskega para - povratna tekma bo naslednji četrtek v Ljudskem vrtu - na naslednji stopnji tekmovanja čaka boljši iz obračuna med Osijekom in škotskim moštvom Rangers.

Domžale proti Bojanu Jokiću

Domžale so evropsko sezono dobro začele, Široki Brijeg je padel po 2:2 v gosteh in 1:1 na domači tekmi. Zdaj je tekmec ruska Ufa, klub, kjer igra tudi slovenski reprezentant Bojan Jokić. "Pred nami je nova izjemna izkušnja proti zelo kakovostnemu nasprotniku iz močne ruske lige. Imamo svoje želje in ambicije, prepričan sem, da bodo fantje odigrali po najboljših močeh. Igrali bomo na umetni zelenici, kar utegne biti manjša oteževalna okoliščina, a se bo na to treba hitro prilagoditi in prikazati čim boljšo predstavo. Želimo si dobrega izhodišča, a se hkrati zavedamo, da bomo morali biti v četrtek v najboljši možni izvedbi, če se želimo vrniti z ugodnim rezultatom," je domžalski strateg Simon Rožman opisal tekmeca. Na dolgo pot so se Domžalčani, podobno kot Mariborčani, odpravili že v torek, tekma se bo v četrtek v Rusiji začela ob 16. uri po slovenskem času, povratni dvoboj bo naslednji četrtek v Domžalah ob 20.30.

Domžale bodo, če bodo izločile Ufo, v naslednjem krogu igrale z boljšim iz dvoboja med budimpeškim Honvedom in luksemburško ekipo Progres Niederkorn.

Rudar proti evropskim prvakom iz leta 1986

Nogometaši Rudarja so prvi del naloge po pričakovanju opravili dobro, sanmarinski Tre Fiori so odpravili z 10:0, a se jim je v generalki pred nadaljevanjem evropskih nastopov nekoliko zalomilo na domačem terenu. Domači uvod so namreč začeli zelo slabo, saj jih je Maribor premagal s 5:0. Velenjčani se zavedajo, da morajo slab konec tedna hitro pozabiti, prav tako pa se zavedajo, da imajo v paru z ekipo FCSB iz Bukarešte oziroma slavno Steauo, evropskim prvakom iz leta 1986, sami status tistega, ki bo lovil presenečenje. Če bo Velenjčanom uspelo izločiti tekmece s slavnim imenom in zgodovino, jih v naslednjem krogu kvalifikacij čaka bodisi splitski Hajduk ali pa Slavia iz Sofije.

NOGOMET



EVROPSKA LIGA



2. PREDKROG, prve tekme



Četrtek ob 16.00:

UFA (RUS) - DOMŽALE



Ob 17.30:

RUDAR VELENJE - STEAUA (ROM)



Ob 18.00:

ČIKURA (GRU) - MARIBOR



Ob 20.00:

OLIMPIJA - CRUSADERS (S. IRS)



Povratne tekme bodo 2. avgusta.

A. V.