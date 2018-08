Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Trener Lovro Umek je prepričan, da lahko Ratejeva osvoji medaljo. Foto: www.alesfevzer.com Neja Filipič ni dobro izmerila zaleta in je trikrat prestopila. Foto: EPA Veronika Domjan je imela le en veljaven met, pa še ta je meril manj od 50 metrov. Foto: EPA Dodaj v

Slovenski dan v Berlinu zaenkrat pod pričakovanji

Martina Ratej v kvalifikacije ob 13.50

8. avgust 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 12:14

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Danes na evropskem prvenstvu v Berlinu nastopa polovica od desetih slovenskih atletov. Glavni adutinji sta Martina Ratej in Anita Horvat.

Ratejeva bo nastopila v kvalifikacijah meta kopja v skupini B ob 13.50, Horvatova pa v polfinalu na 400 metrov ob 19.30.

"Mislim, da ne bi smela imeti težav v kvalifikacijah, norma ni tako huda glede na moje letošnje dosežke, dobro se počutim tako zunaj stadiona kot na njem. Ni še nekega posebnega adrenalina, ostajam mirna in brez kakšnih velikih napetosti," je dejala Ratejeva, ki ima četrti prijavljeni dosežek sezone med vsemi in bo nastopila v drugi kvalifikacijski skupini, ko bo že jasno, koliko bo treba vreči za petkov finalni nastop. Kvalifikacijska norma je 60,50 m, Ratejeva z državnim rekordom 67,16 m pa je letos že vrgla 66,10 m.

"Pripravljena je bolje kot pred lanskim SP-jem v Londonu. Razmišljamo le o finalu, tam pa se nadejamo dolgega meta, ki bi lahko prinesel tudi medaljo," je bil kratek trener Ratejeve Lovro Umek. Ratejeva je za sprostitev šla skupaj z Marušo Mišmaš, ki jo kot zadnjo v slovenskem taboru kvalifikacije na 3.000 m zapreke čakajo v petek, v nedeljo s kolesom po Berlinu.

Horvatova cilja na finale

Anita Horvat, ki se bo v četrtek kot zadnja iz slovenskega tabora podala na tekmovališče, pa si je današnje kvalifikacije v teku na en stadionski krog ogledala v hotelski sobi. Bila je med dvanajsterico po najboljših dosežkih sezone, ki ji ni bilo treba v prvi krog. Ta je dal preostalih 14 polfinalistk.

"Počutim se dobro in sem hitra, na treningih tukaj sicer ne merimo časa. A po prijavljenih izidih sezone sem deveta, želim si premagati vsaj eno tekmovalko in priti v finale. Na zadnji tekmi v Monaku sem bila res zelo dobra in si želim, da bi bilo tako tudi na EP-ju," je povedala Horvatova.

Filipičeva trikrat prestopila

Prva je dopoldne na tekmovališče v skoku v daljino stopila Neja Filipič, vendar so se ji kvalifikacije povsem ponesrečile. 23-letnica je trikrat prestopila in ostala brez izida. Letos je najdlje skočila 650 centimetrov, kar ne bi zadostovalo za finale najboljše dvanajsterice.

Domjanova 10 m manj od letošnjega najboljšega izida

Slabo je nastopila tudi Veronika Domjan v kvalifikacijah meta diska. Orodje je zalučala 49,89 metra, kar je bilo daleč premalo za finale. Domjanova je letos že dosegla 59,45 metra, njen državni rekord pa je 60,11 metra. Kvalifikacijska norma je bila 58,50 m, za finale pa je zadostoval izid 57,71. Zasedla je končno 27. mesto.

Tudi Rudolfu ni uspelo

Izpadel je tudi edini moški predstavnik, ki je nastopil v četrtek. Žan Rudolf je v prvem krogu kvalifikacij teka na 800 metrov v svoji skupini s časom 1:48,24 zasedel sedmo mesto. Iz vsake iz štirih skupin so se v polfinale uvrstili po trije najboljši ter še štirje po času. Rudolf je letos najhitreje tekel 1:47,77. Njegova končna uvrstitev v Berlinu je 21. mesto.

Četrtek, 9. avgusta:

13.50: Kopje (Ž), kvalifikacije (Kopje)

19.15: PALICA (Ž), finale

19.20: Sedmeroboj, krogla

19.25: 100 m ovire (Ž), polfinale

19.45: Višina (M), kvalifikacije

19.50: 400 m (Ž), polfinale (Horvat)

20.15: 400 M OVIRE (M), finale

20.20: KOPJE (M), finale

20.30: Sedmeroboj, 200 m

21.05: 200 M (M), finale

21.20: 3.000 M ZAPREKE (M), finale

21.50: 100 M OVIRE (Ž), finale

A. G.