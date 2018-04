Slovenski finale Lige ABA 2 - Krka proti Sixtu Primorski

Zmagovalec se bo pridružil Olimpiji v Ligi ABA

3. april 2018 ob 20:37,

zadnji poseg: 3. april 2018 ob 22:24

Čačak - MMC RTV SLO

Slovenija bo imela naslednje leto dva predstavnika v Ligi ABA. Petrolu Olimpiji se bo pridružil zmagovalec Lige ABA 2, v igri za lovoriko sta še Krka in Sixt Primorska.

Prva se je uvrstitve v finale na zaključnem turnirju v Čačku veselila Krka, ki je bila v polfinalu boljša od domačega Borca s 86:82.

Krka je pred 2.500 gledalci po zaostanku sedmih točk ob polčasu pomembno razliko naredila v tretji četrtini, ki jo je dobila s kar 25:16, in znala nalet zadržati tudi v zadnjih desetih minutah.

Za Borca je Nikola Pešaković prispeval 21 točk, v dresu Krke pa je Paolo Marinelli dosegel 20 točk, a so imeli Novomeščani razpoloženih precej igralcev, saj jih je kar pet doseglo deset točk ali več.

Na drugi polfinalni tekmi pa je bila Sixt Primorska zanesljivo boljša od Vršca, slavila je z 88:64.

Za Sixt je bil prvi strelec Tadej Ferme, ki je dosegel 17 točk, medtem ko je bil v Vršcu najuspešnejši Djordje Simeunović s 14 točkami.

Krka in Sixt Primorska se bosta v sredo pomerila v finalu ob 19. uri, nagrada za zmago pa bo napredovanje v višji rang tekmovanja.

LIGA ABA 2

ZAKLJUČNI TURNIR, Čačak



Polfinale:

BORAC - KRKA

82:86 (24:21, 23:18, 16:25, 19:22)

Pešaković 21, Todorović 17, Marinović 16, Balaban 10, Popović 7; Marinelli 20, Đapa 15, Jošilo in Cinac po 13, Bratož 10, Dimec 8, Kovačević 5, Šiška 2.

SIXT PRIMORSKA - VRŠAC

88:64 (16:22, 32:20, 18:12, 22:10)

Ferme 17, Rebec in Čakarun po 15, Mulalić 9, Hodžič in Vujasinović po 8, King 7, Zupan 6, Glas 3; Simeunović 14, Momirov 11, Pašajlić 9, Ostojić in Djordjević po 8.



Finale bo v sredo ob 19.00. Zmagovalec se uvrsti v Ligo ABA.

D. S.