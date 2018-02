Slovenski hokejisti zadovoljni po prvem treningu

Prva tekma jih čaka v sredo ob 13.10

10. februar 2018 ob 14:32

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti so v Pjongčangu opravili prvi trening. Po 75 minutah na ledu so se strinjali, da so pogoji za delo na olimpijskih prizoriščih zelo kakovostni.

Vzdušje v ekipi je na visoki ravni, prav tako so vsi zdravi.

Na treningu se je že od samega začetka čutila pozitivna energija, kar je dalo slutiti ne le, da so si fantje povrnili moči od naporne poti in časovne razlike, temveč da so se tudi že navzeli olimpijskega duha, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.

Tako napadalec Marcel Rodman kot kapetan Jan Muršak sta razmere označila za odlične. "Smo polni energije," je dejal Rodman, Muršak pa je dodal, da je ledena ploskev zelo dobra, dvorana pa svetla, kar njemu osebno zelo ugaja. Malo jim sicer še nagaja časovna razlika, vendar pa bodo do prvih tekem dobro pripravljeni.

Slovenske hokejiste prva tekma čaka v sredo, ko se bodo ob 13.10 po slovenskem času pomerili z Američani. V okviru svoje predtekmovalne skupine bodo nato v petek igrali z rusko ekipo, v soboto pa s slovaško.

Za ogrevanje pred olimpijskimi igrami so Slovenci v četrtek v Seulu odigrali prijateljsko tekmo z reprezentanco Južne Koreje. Zmagali so z 2:1, za Slovenijo pa sta zadela Boštjan Goličič in Anže Kuralt.

R. K.