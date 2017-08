Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenki se bosta v soboto borili za medaljo. Foto: Nina Jelenc Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski kajakašici gladko v finale

Drugi imajo popravne izpite

24. avgust 2017 ob 14:03

Kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta se na svetovnem prvenstvu v Račicah s prvim mestom v kvalifikacijski skupini neposredno uvrstili v sobotni finale discipline 500 metrov.

Srebrni z letošnjega evropskega prvenstva v Plovdivu sta vodili od štarta do cilja. "Naredili sva tako, kot sva se dogovorili. Odločen štart in napad na prvo mesto, ki je iz skupine edino vodilo neposredno v finale. To nama je uspelo in že na polovici proge sem videla, da bo šlo brez težav, zato sva lahko ritem malo spustili. Glede na čase bosta v finalu Nemki tisti, s katerima se bova udarili za zadnjo stopničko na zmagovalnem odru," je dejala Janićeva.

Slednjo v petek čaka še predtekmovanje na 200 metrov, tako da bosta veslačici danes popoldan najverjetneje le opravili lažji trening. "Nisem se še odločila, ali bom naredila trening v enosedu ali bova šli na vodo skupaj, za zdaj pa gre vse tako, kot mora," je povedala bolj izkušena v čolnu Janićeva.

Jošt Zakrajšek, ki bo v nedeljo prvenstvo končal z "maratonsko" disciplino 5.000 metrov, je imel kvalifikacije na 1.000 metrov. Bil je tretji v skupini in bo popoldan v polfinalu lovil sobotni finale. Najbolj pester program imata Maks Frančeškin in Vid Debeljak, ki sta dopoldan v 20 minutah odpeljala najprej kvalifikacije na 200 metrov in bila tretja ter nato še na 500 metrov in bila vidno utrujena sedma. Popoldne ju čaka še enak peklenski polfinalni ritem.

V konkurenci parakajakašev v kategoriji KL2 je danes na 200 metrov v malem finalu nastopil Dejan Fabčič in osvojil drugo mesto ter prvenstvo tako končal na 11. mestu. Petek bo precej bolj umirjen, saj čaka nastop zgolj Ponomarenko Janićevo, ki bo nastopila v kvalifikacijah in polfinalu na 200 metrov.

