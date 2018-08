Slovenski kapetan na krut način končal domžalsko zgodbo

Rudar se poslavlja od Evrope

2. avgust 2018 ob 20:17,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 23:41

Domžale,Bukarešta - MMC RTV SLO

Domžalčani so bili blizu, toda njihove sanje o napredovanju v 3. predkrog Evropske lige je tik ob koncu tekme pokopal kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić. Na povratni tekmi je bilo 1:1.

Domžalski nogometaši, pri katerih so tokrat manjkali poškodovana Petar Franjić in Andraž Kirm ter kaznovani Amedej Vetrih, so bili dolgo na dobri poti, da izločijo po Transfermarktu približno štirikrat dražjo ekipo, saj so vodili vse do 87. minute. A takrat je je udaril Jokić, ki je z izenačujočim zadetkom poskrbel za slovo Domžal od Evrope.

V prvem polčasu ni bilo zadetkov, Domžalčani pa so v 50. minuti izpeljali akcijo za zadetek. Veliko dela je na levi strani opravil Tonči Mujan, prvi strel Agima Ibraimija so branilci Ufe blokirali, nato je do žoge prišel Matija Širok, ki je podal pred vrata, kjer je bil štiri metre od vrat nepokrit Lovro Bizjak.

V 83. minuti je imel Agim Ibraimi zaključno žogo na nogi, ko je bil sam v bližini gola, a žogo poslal mimo desne vratnice. To pa je kaznoval prav Jokić z močnim in natančnim strelom z 18 metrov (1:1), kar je pomenilo napredovanje Rusov.

Ufa bo v nadaljevanju igrala proti luksemburški ekipi Progres Niedercorn (Luksemburg), ki je skupno z 2:1 ugnala madžarsko ekipo Honved.

Rudar nemočen v Bukarešti

Od Evrope se poslavlja tudi Rudar Velenje. Imeli so najslabše izhodišče od slovenske četverice, saj jih je Steaua iz Bukarešte na prvi tekmi ugnala z 2:0. Na povratni tekmi pa so Romuni še podvojili zmago, slavili so s 4:0.

Gostitelji so v prvem polčasu enkrat zadeli v polno, z enajstmetrovke v 22. minuti, ko so na začetku drugega dela povedli z 2:0, pa sta oba trenerja posegla po menjavah in preostanek tekme izkoristila za uigravanje. Sledila sta še dva zadetka, in sicer v 68. minuti ter ob koncu sodnikovega dodatka za 4:0.

Steaua se bo v v 3. krogu kvalifikacij pomerila s Hajdukom, ki je s skupnim rezultatom 4:2 premagal ekipo Slavija Sofija.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratni tekmi

Domžale - UFA (RUS) 0:0

1:1 (0:0)

2.500; Bizjak 50.; Jokić 87.

Domžale: Milić, Klemenčič, Širok, Bizjak, Ibraimi , Mujan ( 76./Nicholson), Ibričić, Melnjak, Dobrovoljc, Gnezda Čerin ( 90./Žužek), Husmani .

Ufa: Belenov, Jokić , Salatić, Živogljadov (57./Suhov), Paurević, Tumasjan, Fatai ( 69./Zasejev), Nedelcearu, Igboun, Tabidze, Obljakov ( 73./Carp).

Sodnik: Arnold Hunter (Severna Irska)

STEAUA BUKAREŠTA - Rudar Velenje 2:0

4:0 (1:0)

Tanase 22./11-m, Morutan 49., Coman 68., Benzar 93.

Steaua Bukarešta: Balgradean, Balasa , Pintilii (59./Oaka), Nedelcu, Coman (74./Benzar), Tanase (46./Gnohere), Morutan, Junior Morais , Planić, Jakoliš, Popescu.

Rudar: Malnar, Kašnik , Muić , Pišek, Bolha, Šantek ( 52./Parfitt-Williams), Vasiljević , Tomašević, Šimunac ( 56./Kamara), Solomun ( 62./Trifkovič), Pušaver.

Sodnik: Sergej Ivanov (Rusija)



V krepkem tisku sta izida prve tekme.

D. S.