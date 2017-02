Slovenski košarkarji na EP-ju trikrat v času kosila

V večernem terminu le proti gostiteljici Finski

3. februar 2017 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znan je spored evropskega prvenstva v košarki. Odprla ga bo Slovenija, ki se bo 31. avgusta ob 12.45 pomerila s Poljsko.

Slovenija bo igrala v Helsinkih v skupini A, v kateri so še Francija, Finska, Grčija in Islandija. Gostitelji prvenstva so še Tel Aviv, Cluj in Carigrad, kjer bo potekal tudi finalni del. Slovenija bo naslednjo tekmo tekmo odigrala 2. septembra v večernem terminu ob 19.00 proti Finski.

V 3. krogu se bodo Slovenci pomerili z Grčijo 3. septembra ob 15.30, nato pa se spet selijo v čas kosila. V 4. krogu bodo 5. septembra ob 12.45 igrali z Islandijo, zadnji dvoboj pa bo dan pozneje ob 13.45 s Francijo.

Reprezentance se bodo nato ekspresno preselile v Carigrad, kjer se bodo začeli dvoboji na izločanje. Osmina finala bo že 9. septembra, ko se bodo ekipe iz skupine A križale s prvimi štirimi iz skupine B. Tam bodo v Tel Avivu igrale Ukrajina, Izrael, Litva, Gruzija, Italija, in Nemčija.

Četrtfinale bo 12. in 13. septembra, polfinale pa 14. in 15. septembra. Finalni obračun bo 17. septembra.

SKUPINA A, Helsinki

1. KROG

Četrtek, 31. avgusta, ob 12.45:

SLOVENIJA - POLJSKA

Ob 15.30:

ISLANDIJA - GRČIJA

Ob 19.00:

FRANCIJA - FINSKA

2. KROG

Sobota, 2. septembra, ob 12.45:

POLJSKA - ISLANDIJA

Ob 15.30:

GRČIJA - FRANCIJA

Ob 19.00:

FINSKA - SLOVENIJA

3. KROG

Nedelja, 3. septembra, ob 12.45:

FRANICIJA - ISLANDIJA

Ob 15.30:

SLOVENIJA - GRČIJA

Ob 19.00:

FINSKA - POLJSKA

4. KROG

Torek, 5. septembra, ob 12.45:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

Ob 15.30:

POLJSKA - FRANCIJA

Ob 19.00:

GRČIJA - FINSKA



5. KROG

Sreda, 6. septembra, ob 13.45:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 16.30:

GRČIJA - POLJSKA

Ob 19.45:

FINSKA - ISLANDIJA

Skupina B (Tel Aviv): Ukrajina, Izrael, Litva, Gruzija, Italija, Nemčija.



Skupina C (Cluj): Hrvaška, Češka, Španija, Črna gora, Romunija, Madžarska.



Skupina D (Carigrad): Velika Britanija, Rusija, Srbija, Latvija, Turčija, Belgija.

R. K.