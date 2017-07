Slovenski košarkarji šesti na olimpijadi gluhih

Miha Zupan je na zadnji tekmi dosegel kar 32 točk in 15 skokov. Foto: www.alesfevzer.com

Za konec tesen poraz

27. julij 2017 ob 21:23

Samsun - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca je olimpijado gluhih v turškem Samsunu končala na šestem mestu. Slovenci so v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta v tekmi za peto mesto klonili proti Argentini z 78:83.

Slovenci so v Turčiji po predtekmovalnem četrtem mestu v četrtfinalu izgubili z Litvo s 74:80, potem pa v prvi tekmi končnice za mesta od 5 do 8 premagali Ruse z 89:64.

Danes se se morali sprijazniti s tesnim porazom, slovenski zasedbi pa ni pomagalo niti 32 točk in 15 skokov Mihe Zupana. Odločil pa je tudi boljši met z razdalje, Argentinci so trojke metali 13-35, Slovenija pa le 3-25. Ob Zupanu se je izkazal še Saša Lukič s 24 točkami in 15 skoki.

Kegl za bron s Panjuškinom

V petek bo na največjem tekmovanju za gluhe športnike nastopil še zadnji slovenski predstavnik. Teniški igralec Marino Kegl se bo pomeril z Rusom Igorjem Panjuškinom za tretje mesto in bronasto medaljo.

Tekmeca se dobro poznata, leta 2014 je bil Panjuškin boljši od Kegla na mladinskem pokalu v Hamburgu, kjer je Rus osvojil zlato, Kegl pa srebro. Ruski teniški igralec je bil leta 2015 tudi zmagovalec mednarodnega teniškega turnirja gluhih Portorož 2015.