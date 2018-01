Slovenski letalci srebrni v Oberstdorfu!

Norveška ubranila naslov prvakov

21. januar 2018 ob 15:48,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 18:03

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Slovenija je na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu osvojila srebrno medaljo. Jernej Damjan, Anže Semenič in brata Prevc so zaostali le za Norvežani.

Po ne preveč uspešnem nastopu na posamični tekmi je slovenska četverica zablestela zadnji dan prvenstva in osvojila tisto, o čemer je pred odhodom v Oberstdorf govoril trener Goran Janus - medaljo. Obrisi velikega uspeha so bili začrtani že v prvi seriji, ko je bila Slovenija že takoj za Norveško, v finalu pa Jernej Damjan, Anže Semenič ter Domen in Peter Prevc niso naredili prav nobene napake.

Peter Prevc najkrajši, a v slabih razmerah

Najprej je Jernej Damjan pri 220 metrih pristal v telemark in napovedal, da Slovenija ne misli izpustiti iz rok drugega mesta. Anže Semenič je bil še pol metra daljši, zelo dobro pa je svoje delo opravil tudi Domen Prevc (216,5 metra) in Poljska, ki je na tretjem mestu zamenjala Nemčijo, je zaostajala 40 točk, kar je pomenilo 34 metrov. Peter Prevc bi moral narediti res veliko napako, da bi Slovenija izgubila medaljo, kar se ni zgodilo. Srebrno medaljo je v težkih razmerah (14,5 točke dodatka) potrdil s poletom, dolgim 193,5 metra in veselje se je začelo.

DALJAVE SLOVENCEV posk.

serija 1. serija 2. serija Jernej DAMJAN 203,5 m 212,0 m 220,0 m Anže SEMENIČ 228,5 m 207,5 m 220,5 m Domen PREVC 218,0 m 214,0 m 216,5 m Peter PREVC 200,0 m 202,0 m 193,5 m

Jernej Damjan: "Imamo jo!"

Po finalnem nastopu Petra Prevca je bil na vrhu zaletišča le še Daniel Andre Tande, ki je imel v zraku kar nekaj težav, a je bil vendarle devet metrov daljši od Petra Prevca in Norveška je s prednostjo 46,4 točke zasluženo ubranila naslov prvakov, Tande pa drugo zlato medaljo na tem SP-ju. Tretje mesto je osvojila Poljska, Nemčija pa je na žalost številnih gledalcev ostala praznih rok, potem ko je Stephan Leyhe v finalu zmogel le 186,5 metra. "Imamo jo! Težje je bilo spodaj čakati kot nastopati. Nismo preveč napovedovali, a smo vedeli, da smo tega sposobni. Duh v ekipi je tako dober, kot še nikoli," je bil presrečen Jernej Damjan, ki je bil v ekipi že leta 2012, ko je Slovenija v Vikersundu osvojila bronasto medaljo.



Tande z daljavo dneva

Po prvi seriji je Slovenija za Norveško (nastopali so Robert Johannson, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang in Daniel Andre Tande, ki je imel v prvi seriji z 224 metri daljavo dneva) zaostajala 41 točk. Od Slovencev je najdlje, 214 metrov, poletel Domen Prevc, najkrajši pa je bil z 202 metroma Peter Prevc, ki ni imel ugodnega vetra in je dobil 12 točk dodatka, tako da je imel od Slovencev celo največji seštevek točk. Prednost pred tretjeuvrščenimi Nemci (Richard Freitag je z 221,5 metra popravil slabša dosežka Stephana Leyheja in Markusa Eisenbichlerja) je znašala dobrih enajst točk, zelo blizu so bili tudi Poljaki na četrtem mestu. V finalu je imela Slovenija ves čas lepo prednost pred Nemci (Wellinger/Leyhe/Eisenbichle/Freitag) oziroma Poljaki (Žyla, Hula, Kubacki, Stoch), ki so se lahko borili le še za bron.

Končni vrstni red: točke 1. NORVEŠKA 1.662,2 2. SLOVENIJA 1.615,8 3. POLJSKA 1.592,1 4. NEMČIJA 1.581,2 5. AVSTRIJA 1.488,8 6. ŠVICA 1.350,6 7. RUSIJA 1.283,2 8. FINSKA 1.262,2

Po prvi seriji: točke 1. NORVEŠKA 853,0 2. SLOVENIJA 811,5 3. NEMČIJA 800,4 4. POLJSKA 800,0 5. AVSTRIJA 728,7 6. ŠVICA 664,2 7. RUSIJA 664,0 8. FINSKA 634,5

T. O.