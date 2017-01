Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tadeja Majerič je zapravila lepo priložnost za preboj v drugi krog kvalifikacij. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski niz v Melbournu je končan

Blaž Kavčič zadnje slovensko orožje

12. januar 2017 ob 09:00

Melbourne - MMC RTV SLO

Prvič po letu 2009 Slovenija ne bo imela svoje predstavnice v posamični konkurenci na uvodnem teniškem turnirju za grand slam sezone v Melbournu.

Vse tri Slovenke, ki so nastopile v kvalifikacijah, so izpadle v prvem krogu. Najbližje drugemu krogu je bila Dalila Jakupović, 153. z lestvice WTA, ki je proti Tunizijki Ons Jabeur vodila že s 6:2 in 4:1, na koncu pa po dobrih dveh urah izgubila s 6:2, 6:7 (5), 5:7. Jabeurjeva je na lestvici WTA na 174. mestu.

Ogorčen boj je bila tudi Tadeja Majerič, 207. igralka sveta, ki jo je s 6:3, 1:6, 7:5 ugnala domačinka Ellen Perez, 634. z lestvice WTA. Majeričeva je v zadnjem nizu vodila s 5:3, a je nato izgubila štiri igre zapored. Dvoboj je trajal uro in 48 minut.

Tamaro Zidanšek, 160. z lestvice WTA, je s 6:3, 6:2 izločila Japonka Eri Hozumi (217. na WTA-ju).

Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Polona Hercog je zaradi vnetja slepiča na prisilnem počitku.

Zadnje slovensko orožje v Melbournu je Blaž Kavčič, ki se bo v drugem krogu kvalifikacij pomeril z Radekom Štepanekom.

