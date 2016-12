Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenija bo na Poljskem branila srebrno odličje. Foto: odbojka.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski odbojkarji na EP-ju za uvod s Španci

EP se bo začel 24. avgusta

29. december 2016 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo konec avgusta na evropskem prvenstvu na Poljskem branila srebrno odličje. Prvi tekmec bo Španija.

Novembrski žreb v Krakovu je Slovenijo uvrstil v skupino C, skupaj z Rusijo, Bolgarijo in Španijo, zdaj pa je tudi že znano, da bodo prvi nasprotniki Španci.

Organizatorji prvenstva, ki bo potekalo v štirih mestih, Gdansku, Szczecinu, Krakovu in Katovicah, so razkrili, kakšen bo razpored prvenstva, ki se bo začelo 24. avgusta z obračunoma med Finsko in Estonijo ter Bolgarijo in Rusijo, takoj zatem pa bo v Gdansku sledila že prva poslastica, dvoboj med gostiteljico Poljsko in Srbijo.

Prvi dan prvenstva se bodo predstavili tudi slovenski odbojkarji, ki jih čaka srečanje z izbrano vrsto Španije, dva dneva kasneje se bodo srečali s prvimi nosilci skupine C Rusi, po dnevu počitka pa se bodo Slovenci pomerili še z Bolgari.

Zmagovalci vseh štirih skupin se bodo uvrstili neposredno v četrtfinale, drugo in tretjeuvrščene ekipe v izločilne boje, medtem ko bo za četrtouvrščene ekipe prvenstvo zaključeno.

Skupina C, v kateri igra Slovenija, se bo v izločilnih bojih, ki bodo v sredo, 30. avgusta, križala s skupino A, v kateri igrajo Poljska, Srbija, Estonija in Finska, četrtfinale pa bo na sporedu že dan kasneje.

Polfinalni srečanji bosta v soboto, 2. septembra, v Krakovu, prav tako kot veliki finale, ki bo v nedeljo, 3. septembra.

