Slovenski odbojkarji na Poljskem niso odkrili vseh adutov

Naslednji teden proti olimpijskim podprvakom, Italijanom

5. avgust 2017 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski odbojkarji na pripravljalnih tekmah za evropsko prvenstvo niso pokazali vsega, kar znajo, je povedal selektor Slobodan Kovač.

Selektor je po vrnitvi v Slovenijo s Poljske, kjer so odigrali tri tekme s svetovnimi prvaki, Poljaki (dve so izgubili, eno pa so dobili), povedal, da je v pripravljalnem obdobju pričakoval za odtenek boljše predstave, po drugi strani pa poudarja, da tekmecem niso razkrili vseh adutov.

"Tekme na Poljskem so nam prišle zelo prav, saj je bil to za nas najboljši možni trening. Igrali smo na precej visoki ravni, a vse skupaj je lahko videti še nekoliko bolje. Na drugi in tretji tekmi nam je manjkala agresivnost, na trenutke tudi borbenost, tako da povsem zadovoljen ne morem biti. Je pa res, da proti Poljski nobene od treh tekem nismo igrali v polni postavi, skorajda tudi niza ne. Veliko sem menjal, saj določenih stvari tekmecem še nismo želeli pokazati, tako da sem priložnost za dokazovanje ponudil vsem igralcem," je prve tri pripravljalne tekme pred EP-jem ocenil Kovač.

S selektorjem se strinja tudi reprezentant Mitja Gasparini, kot ključno pa izpostavlja agresivnost: "Proti takim reprezentancam, kot je Poljska, moramo vseskozi ohranjati agresivnost, ki je ključna. Enako kot želja po žogi in v bloku ter obrambi."

Slovenska odbojkarska reprezentanca se na prvenstvo pripravlja s tekmami proti najboljšim reprezentancam, se zaradi tega, kaj drugače počutijo? "Ne počutimo se kaj posebej drugače, ker zdaj pripravljalne tekme igramo proti najboljšim reprezentancam. Vsako tekmo skušamo odigrati na vso moč, saj je le tak pristop pravi. Sem pa seveda vesel, da imamo možnost že v pripravljalnem obdobju igrati proti močnim ekipam, saj tako igramo na taki ravni, kot se potem igra pomembne tekme. Torej točko po točko in s kar največjo mero koncentracije," je po vrnitvi povedal kapetan, Tine Urnaut.

Odbojkarji ne bodo imeli veliko prostega časa, že v ponedeljek potujejo v italijanski Cavalese, kjer jih v torek in sredo čakata pripravljalna obračuna z olimpijskimi podprvaki, Italijani.

Evropsko prvenstvo bo potekalo med 24. avgustom in 3. septembrom na Poljskem.

PRIPRAVLJALNE TEKME, Cavalese:

Torek, 8. avgusta, ob 18.00:

ITALIJA - SLOVENIJA



Sreda, 9. avgusta, ob 16.30:

ITALIJA - SLOVENIJA

D. S.