Slovenski par odličen šesti, zgodovinska medalja Björgnovi

Tretje zlato za Norvežana Johannesa Kläba

21. februar 2018 ob 08:53,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 14:32

Pjongčang - MMC RTV SLO

Smučarki tekačici Alenka Čebašek in Anamarija Lampič sta na olimpijskih igrah v Pjongčangu v ekipnem šprintu v prostem koraku osvojili zelo dobro šesto mesto.

Zlato medaljo je nekoliko presenetljivo osvojila štafeta ZDA. Večji del finala so skupaj tekle štafete ZDA, Švedske in Norveške, v ciljnem šprintu trojke je imela največ moči Jessica Diggins, ki je pritekla sploh prvo zlato medaljo za ZDA v smučarskih tekih. Digginsova je na letošnjih igrah vse štiri tekme končala med prvimi šestimi, zdaj pa je vendarle osvojila svojo prvo olimpijsko medaljo. V lihih predajah je za ZDA tekla Kikkan Randall.

Rekordna 14. medalja za Marit Björgen

Srebrno medaljo je osvojila Švedska (Charlotte Kalla in Stina Nilsson), bronasto pa Norveška (Marit Björgen in Maiken Caspersen Falla). Za Björgenovo je to že 14. medalja na zimskih olimpijskih igrah, kar je največ v zgodovini, s tem je prehitela rojaka Oleja Einarja Björndalena.

"Seveda sem zadovoljna. Dobro sva 'odleteli', zelo sva zadovoljni, to je lep uspeh tudi za našo majhno ekipo, majhno Slovenijo in za naš servis. Igre lahko zapuščamo res zadovoljni. Po takem začetku sezone, ko sem bila na tleh in nisem vedela, kako naj se poberem, je bil to kar velik preskok, ki ga nisem niti pričakovala," je dejala Čebaškova.

Lampič: Peto mesto je bilo dosegljivo

Tudi Lampičeva je korejske nastope končala nasmejana. "Peto mesto je bilo dosegljivo, a to je ekipni sprint in hitro se kaj obrne. Boljše kombinacije z Alenko ne ni mogli sestaviti," je dejala Lampičeva in opisala, kako se je zgodil padec v prvi izmeni: "Bila je kar gneča, Finka je prišla s strani in me prehitevala ter mi zapičila palico v smučko, tako da me je potegnilo nazaj. A ni bilo panike, ritem je bil umirjen in sem hitro prišla nazaj." O svojih prvih olimpijskih igrah pa pravi: "Moje prve igre ... zapomnila si jih bom po dobri formi, dobrih nastopih in ne bi moglo steči bolje, kot je bilo. Žal mi je le, ker si zaradi natrpanega urnika nisem ogledala nobene druge tekme."

Saracco: Uvrstitev je realna in dobra

"Dobra tekma. To so naša mesta glede na sezono, morda bi lahko bili eno višje, če Anamarija ne bi imela smole. A načeloma je ta uvrstitev realna in dobra. Tu smo imeli tudi veliko priložnosti za testiranje, izkoristili smo deset dni in opravili res dobro delo," pa je nastope ocenil trener Stefano Saracco.

Tretje zlato za Kläba

V moškem finalu je zlato pričakovano osvojila Norveška. Odločilno potezo je naredil Johannes Höfslot Kläbo, ki je silovito potegnil v zadnjih metrih četrte predaje in Norveški prinesel pet sekund prednosti, ki jo je v peti predaji obdržal Martin Sundby, Kläbo pa je nato v zadnji predaji le še nadzoroval tekmece. Za Kläba je to tretje zlato v Pjongčangu. Srebro je pripadlo športnikom Rusije (že 13. medalja na igrah, a še vedno čakajo na prvo zlato), tretja je bila štafeta Francije.

Šimenc in Lampič 21.

Za Slovenijo sta v polfinalu tekla Miha Šimenc in Janez Lampič in osvojila končno 21. mesto. "Ocena je bolj slaba, vsaj glede mojega teka. Pa še palico sem zlomil in že tam sva izgubila stik za najboljšimi. Težka tekma," je priznal Lampič. "Napaka se je zgodila, potem pa nisva imela več možnosti. Želela sva biti blizu najboljšim desetim, a za kaj takega bi moral obema uspeti najboljši tek. Z igrami sem zadovoljen z nastopom v sprintu, zmanjkala je malenkost, je pa to še večja motivacija za naprej," pa je igre ocenil Šimenc.

Ekipni šprint (Ž): 1. ZDA 15:56,4 (Randall/Diggins) 2. ŠVEDSKA +0,2 (Kalla/Nilsson) 3. NORVEŠKA 3,0 (Björgen/Falla) 4. ŠVICA 21,3 5. FINSKA 22,7 6. SLOVENIJA 31,8 (Čebašek/Lampič) 7. POLJSKA 36,0 8. FRANCIJA 36,0 9. ŠPORTNIKI RUSIJE 45,3 10. NEMČIJA 1:10,1

Ekipni šprint (M): 1. NORVEŠKA 15:56,2 (Sundby/Kläbo) 2. ŠPORTNIKI RUSIJE +1,7 (Spicov/Bolšunov) 3. FRANCIJA 2,0 (Manificat/Jouve) 4. ŠVEDSKA 3,1 5. ITALIJA 18,6 6. ZDA 20,7 7. ČEŠKA 28,6 8. KANADA 35,6 9. FINSKA 36,1 10. NEMČIJA 46,0 ... 21. SLOVENIJA (Šimenc/Lampič)

