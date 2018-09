Slovenski plezalci v Innsbruck po medalje

Selektor Hren: Tako močne ekipe še nismo imeli

4. september 2018 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Innsbrucku se bo v četrtek začelo svetovno prvenstvo v športnem plezanju, na katerem bo Slovenijo zastopala najmočnejša zasedba do zdaj, skupaj kar 17 tekmovalcev.

Janja Garnbret, Mina Markovič, Jernej Kruder, Domen Škofic, Gregor Vezonik, Katja Kadić in Vita Lukan bodo najmočnejša slovenska orožja v prestolnici avstrijske zvezne dežele Tirolska.

Selektor in trener Gorazd Hren je imel sladke skrbi z deljenjem vabil. "Seznam vrhunskih plezalcev v naši reprezentanci je res dolg. Izkoristili smo vse kvote. Tako močne ekipe še nismo imeli," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Hren.

Slovenijo bo zastopalo kar 17 tekmovalcev, devet v ženski in osem v moški konkurenci. Ne bo manjkal nihče od športnih plezalcev in plezalk, ki iz leta v leto skrbijo za izjemno bero slovenskih dosežkov v težavnosti in balvanih. V ekipi so štirje skupni zmagovalci svetovnih pokalov, še sveži zmagovalci tekem svetovnega pokala, trije nosilci kolajn s svetovnih prvenstev, aktualna svetovna prvakinja ter dva nekdanja svetovna podprvaka.

Medalje v težavnosti, balvanih, hitrosti in v olimpijski kombinaciji

V Innsbrucku bodo podelili komplete medalj v težavnosti, balvanih in hitrosti ter olimpijski kombinaciji treh disciplin, kar pomeni, da bo prvenstvo predstavljalo tudi nekakšno predgeneralko za poletne olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, kjer bo športno plezanje doživelo olimpijsko premiero. Olimpijske vstopnice se bodo nato delile na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto na prihodnjem prizorišču olimpijskih iger v Tokiu.

V vseh posameznih disciplinah in kombinaciji bodo tekmovali prva slovenska zvezdnica v vertikali Janja Garnbret, skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji v zadnjih dveh sezonah; Jernej Kruder, ki se je letos prvič ovenčal z naslovom skupnega zmagovalca svetovnega pokala v balvanih; Domen Škofic, ki je skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti postal leta 2016; Katja Kadić, ki je v skupnem seštevku letošnjega balvanskega pokala končala na petem mestu; predstavniki podmladka Vita Lukan, Mia Krampl, Urška Repušič in Luka Potočar.

V balvanih in težavnosti se bo preizkušala po kilometrih preplezanih sten in starosti veteranka v slovenski izbrani vrsti, trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti Mina Markovič. V težavnosti se bodo merili še Tjaša Kalan, Lučka Rakovec, Martin Bergant in Milan Preskar, zgolj v balvanih pa Tjaša Slemenšek, Gregor Vezonik, Anže Peharc in Zan Sudar.

Do zdaj deset medalj za slovenske plezalce

Slovenske športne plezalke so s svetovnih prvenstev prinesle devet kolajn, tudi dve najžlahtnejši, Martina Čufar leta 2001 (Winterthur) ter pred dvema letoma takrat še 17-letna Garnbretova v Parizu kot druga najmlajša dobitnica zlata v težavnosti. Nosilec edine moške kolajne s SP-ja je Kruder, ki je bil srebrn pred štirimi leti v Münchnu v balvanih. Škofic je na zadnjih dveh prvenstvih v težavnosti končal na četrtem mestu. V Parizu leta 2016 pa je poleg zlate Garnbretove v težavnosti zablestela še Markovičeva z bronom.

Prvi del prvenstva bo v znamenju težavnosti, že v soboto bo ženski in nato še v nedeljo moški finale, za Slovence zanimiv bo še konec tedna 14., 15. in 16. septembra z balvanskimi preizkušnjami in sklepnim finalom najboljše šesterice v kombinaciji.

V Innsbrucku bo tudi vzporedno svetovno paraplezalno prvenstvo, na katerem sta glavna slovenska aduta Tanja Glušič v kategoriji omejitve vida B2 in Gregor Selak v kategoriji omejitve gibanja RP3.

A. V.