Slovenski ragbisti morali priznati premoč BiH-u

Slovenci 22. aprila proti Avstriji

8. april 2017 ob 17:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska reprezentanca v ragbiju je na stadionu ŽAK v Šiški s 15:22 izgubila tekmo evropskega prvenstva (konferenca 2 jug) proti BiH-u.

BiH je v 25. minuti vodil s 6:0. Armin Vahabović je najprej zadel iz kazenskega strela, zatem še iz odskoka. V 36. minuti je Blaž Pilko znižal na 5:6, na drugi strani je tri minute pozneje zadetek dosegel še Miralem Lekić za 11:5.

Vahabović je potrdil zadetek za 13:5. Do konca polčasa je Slovenija znižala zaostanek na 12:13, zadetek je v 40. minuti dosegel George Skofič, Žiga Burnik ga je potrdil.

Slovenci so se približali na 15:16

V drugem polčasu je najprej iz kazenskega strela zadel Vahabović, Burnik je v 48. minuti z zadetkom svojo ekipo približal na 15:16. Nato je znova zablestel Vahabović z zadetkom iz odskoka v 52. minuti in zadetkom iz kazenskega strela v 65. minuti.

Slovenija brez nekaterih ključnih igralcev

Slovenski selektor Andrew Fenton tokrat ni mogel računati na nekatere ključne igralce. Lewie Catt je poškodovan, Michaela Kovacica ni bilo na to tekmo, Max Skofič ima kot profesionalni gasilec obveznosti, a bo nared za Avstrijo, Archie Skofič pa ima delovne obveznosti. Preostali trije bratje, Jack, George in Frenkie Skofič, so igrali.

Slovenijo naslednja tekma čaka 22. aprila proti Avstriji.

A. V.