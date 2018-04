Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski rokometaši čakajo na kvalifikacijske tekmece za evropsko prvenstvo. Foto: Reuters Dodaj v

Slovenski rokometaši čakajo na ples kroglic

Kdo so možni nasprotniki Slovenije?

10. april 2018 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Trondheimu bo v četrtek ob 19. uri žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na moškem EP-ju, ki ga bodo 2020 priredili na Norveškem, Švedskem in v Avstriji.

Na njem bo prvič v zgodovini namesto 16 sodelovalo 24 reprezentanc, Slovenija pa bo četrtkov žreb pričakala v prvem jakostnem bobnu.

V bobnu so poleg Slovenije še Francija, Hrvaška, Nemčija, Danska, Belorusija, Madžarska in Makedonija. Možne tekmice Slovenije iz drugega jakostnega bobna so Rusija, Češka, Poljska, Islandija, Srbija, Črna gora ter BiH, Nizozemska in Portugalska (eno od zadnjih treh reprezentanc bo EHF pred samim žrebom uvrstila v tretji jakostni boben), iz tretjega bobna Latvija, Litva, Švica, Slovaška, Ukrajina, Izrael in Turčija, iz četrtega bobna pa Finska, Belgija, Estonija, Grčija, Romunija, Italija, Kosovo in Ferski otoki.

Štiri reprezentance že na prvenstvu

Na evropsko prvenstvo 2020 se je poleg treh gostiteljev evropskega prvenstva neposredno uvrstila tudi Španija, ki je zmagala na letošnjem sklepnem turnirju na Hrvaškem. Na EP-ju se bodo prebile tudi po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste.

Brez obračuna Srbije in Kosova

Evropska rokometna zveza (EHF) je že pred žrebom sporočila, da Srbija in Kosovo zaradi napetih političnih odnosov ne bosta nastopila v isti kvalifikacijski skupini.

Prve tekme med 24. in 28. oktobrom

Tekmi prvega in drugega kvalifikacijskega kroga bosta na sporedu med 24. in 28. oktobrom 2018, tretjega in četrtega med 10. in 14. aprilom 2019, petega in šestega pa med 12. in 16. junijem 2019.

M. L.