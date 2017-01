Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 30 glasov Ocenite to novico! Juriš Tepeš - od "pukla" do "podna". Foto: EPA Cene Prevc je prvič skakal na ekipni tekmi svetovnega pokala. Foto: EPA Zmagovalne stopničke v Willingenu. Foto: EPA Sorodne novice V kvalifikacijah Willingena le Wellinger pred slovensko trojko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski skakalci 120 točk za stopničkami

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

28. januar 2017 ob 14:31,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 18:03

Willingen - MMC RTV SLO

Ponesrečen skok Jurija Tepeša v prvi seriji ekipne tekme v Willingenu je odnesel vse upe na vrhunsko uvrstitev, toda v finalu so slovenski skakalci napredovali in zasedli 4. mesto.

Tretjo ekipno tekmo sezone je dobila Poljska (931,5 točke), ki se je tako oddolžila Nemčiji za poraz prejšnji teden pred domačimi navijači v Zakopanah. Drugi so bili Avstrijci (919,2) in tretji Nemci (910,7). Slovenija je za stopničkami zaostala za 120 točk.

Razlika v skokih Tepeša - 38,5 metra

Kljub napovedi boja za stopničke, je bilo kaj kmalu jasno, da to ne bo slovenski dan. Slovenija je imela prvič v postavi vse brate Prevc zraven pa še Tepeša, ki ga je v prvi seriji polomil, nato pa v finalu dosegel slovensko daljavo dneva. Peter in Cene Prevc sta bila povprečna, v finalu je po odličnem prvem skoku spodrsnilo tudi Domnu Prevcu.

Po prvi seriji šele na osmem mestu

Tekmo je z neprepričljivimi 126 metri odprl Peter Prevc. Slovenija je bila po prvi skupini še na 4. mestu, že v drugi pa je bilo sanj o stopničkah konec. Tepeš je skočil le 101 meter in po polovici prve serije je bila Slovenija na zadnjem, devetem mestu. Kot tretji je skočil Cene Prevc, ki s 119 metri prav tako ni navdušil. Daleč najboljši je bil Domen Prevc, ki je pristal pri 135 metrih. Slovenija je bila po prvi seriji osma, za vodilno Nemčijo pa je zaostajala za 95 točk.

Finale z izjemo skoka Domna Prevca boljši

V finalu je Peter Prevc najprej skočil 128 metrov, v drugi skupini pa je bil Tepeš 38,5 metra daljši kot v prvo in Slovenija je bila kar naenkrat četrta. Več kot v prvi seriji je skočil tudi Cene Prevc (123 m). Vtis je v finalu s 120,5 metra pokvaril Domen Prevc.

Najboljši posameznik tekme je bil Andreas Wellinger, ki je v prvi seriji s 145 m postavil daljavoi dneva. V drugo je skočil 139 m. 140 metrov je presegel le še Stefan Kraft (142). Tepeš je imel skupaj z Manuelom Fettnerjem tretjo daljavo obeh serij.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Peter PREVC 126,0 128,0 Jurij TEPEŠ 101,0 139,5 Cene Prevc 119,0 123,0 Domen PREVC 135,0 120,5



To je bila tretja ekipna tekma v tej sezoni. Na prvi v Klingenthalu so zmagali Poljaki, Slovenci so bili peti, v Zakopanah pa so prejšnji konec tedna zasedli tretje mesto za Nemčijo in Poljsko.

V nedeljo bo v Willingenu še posamična tekma.

Končni vrstni red: točke 1. POLJSKA 931,5 2. AVSTRIJA 919,2 3. NEMČIJA 910,7 4. SLOVENIJA

791,2 (P. Prevc 126/128, Tepeš 101/139,5, C. Prevc 119/123, D. Prevc 135/120,5) 5. NORVEŠKA 778,5 6. RUSIJA 767,3 7. FINSKA 745,4 8. JAPONSKA 679,3 Po prvi seriji: točke 1. NEMČIJA 464,1 2. AVSTRIJA 461,8 3. POLJSKA 445,1 4. FINSKA 402,3 5. NORVEŠKA 398,5 6. RUSIJA 395,1 7. JAPONSKA 370,0 8. SLOVENIJA 369,7

T. J.