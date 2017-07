Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je skočil 123,5 m in 126,5 m. Foto: EPA Sorodne novice Vseh sedem Slovencev na prvo tekmo, najboljši Kranjec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski skakalci četrti v Wisli

V soboto ob 17.30 še posamična tekma

14. julij 2017 ob 18:38,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 19:36

Wisla - MMC RTV SLO

Slovenski smučarji skakalci so na uvodni ekipni tekmi poletne velike nagrade v Wisli osvojili četrto mesto. Pred njimi so bili Poljaki, Norvežani in Nemci.

Slovenija je nastopila v postavi Miran Zupančič (125,0/125,5 m), Robert Kranjec (124,5/123,5 m), Peter Prevc (123,5/126,5 m) in Anže Lanišek (126,5/123,0 m).

Slovenci so bili po prvi seriji tretji, nato pa v finalu vse do zadnjega skoka držali stopničke. Po odličnem skoku Andreasa Wellingerja (131,0 m) so imeli slovenski orli pred zadnjo skupino tekmovalcev še 7 desetink točke prednosti pred četrtimi Nemci.

Lanišek ni uspel odbiti napada Leyheja

V zadnji skupini je Lanišek pristal pri 123,0 m, za ohranitev tretjega mesta pa bi potreboval dva metra in pol daljši skok, saj je Stephan Leyhe pristal pri 126,0 m. Slovenci so tako z 948,7 točke na četrtem mestu za Nemci (951,9) zaostali za 3,2 točke. Poljska (994,7), ki je bila po prvi seriji druga, je na koncu prehitela Norveško (982,5 točke).

V soboto ob 17.30 bo v Wisli še posamična tekma.

