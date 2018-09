Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Robert Kranjec je v mešani ekipi skakal kot zadnji. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Slovenski skakalci drugi v Čajkovskem

Poletna VN v Rusiji

8. september 2018 ob 14:10

Čajkovski - MMC RTV SLO

Slovenska mešana skakalna ekipa je v Čajkovskem v Rusiji na tekmi poletne velike nagrade zasedla drugo mesto.

Slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Jerneja Brecl, Jurij Tepeš, Ema Klinec in Robert Kranjec, je za japonskim kolektivom (Nozomi Marujama, Jukija Sato, Sara Takanaši in Džunširo Kobajaši) zaostala za 11,3 točke.

Tretje mesto od osmih reprezentanc je osvojila Norveška (Anna Odine Stroem, Robin Pedersen, Maren Lundby in Fredrik Bjerkeengen), za Slovenijo je zaostala za 20,6 točke.

V nedeljo bosta v Čajkovskem na sporedu še posamični tekmi v obeh konkurencah.

M. L.