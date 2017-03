Slovenski skakalci šesti; zmaga Avstrijcev

Peter Prevc ostaja drugi v seštevku norveške turneje

11. marec 2017 ob 15:46,

zadnji poseg: 11. marec 2017 ob 17:14

Oslo - MMC RTV SLO

Slovenski skakalci so na ekipni tekmi v Oslu, drugi preizkušnji norveške "Raw Air turneje", osvojili šesto mesto. Zmagala je Avstrija pred Nemčijo in Poljsko.

Slovenci so nastopili v postavi Nejc Dežman, Tilen Bartol, Jernej Damjan in Peter Prevc. Po prvi seriji so držali peto mesto, nato pa v finalu izgubili eno mesto. Prehiteli so jih še Japonci.

Posamično se je najbolj izkazal Prevc, ki je skočil 130,0 in 132,0 m. Sledil je Dežman (127,5/120,5), medtem ko sta bila Bartol (113,5/113,5) in Damjan (114,5/113,0) bolj skromna.

Kraft vodi na turneji, Prevc drugi

V boju za vrh je Avstrija za 12 točk ugnala Nemčijo. Slednja pa le za pol točke svetovne prvake Poljake. Avstrijec Stefan Kraft (404,3) je prevzel tudi skupno vodstvo na norveški turneji, medtem ko je Prevc (395,2) obdržal drugo mesto. Tretji je Nemec Andreas Wellinger (392,7). V nedeljo bo v Oslu ob 14.15 še posamična tekma.

Deset preizkušenj v desetih dneh

Na novoustanovljeni "Raw Air turneji" se bodo skakalci v desetih dneh pomerili na štirih norveških prizoriščih: v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in v Vikersundu. V skupni seštevek štejejo tudi kvalifikacije. Zmagovalec turneje bo dobil 60.000 evrov, drugouvrščeni 30.000, tretjeuvrščeni pa 10.000.

SMUČARSKI SKOKI SVETOVNI POKAL OSLO, ekipna tekma

Končni vrstni red: točke 1. AVSTRIJA 999,7 Hayböck 140,0/130; Fettner 123,5/ 127,5; Schiffner 117,5/121,5; Kraft 133,0/134,5 m 2. NEMČIJA 987,2 Eisenbichler 140/122,5; Leyhe 122,5/ 127; Freitag 129/124,5; Wellinger 126,5/134,5 m 3. POLJSKA 986,7 Zyla 132/132,5; Kubacki 119,5/127; Kot 124,5/128,5; Stoch 124/129,5 m 4. NORVEŠKA 983,1 5. JAPONSKA 889,8 6. SLOVENIJA 868,7 Dežman 127,5; 120,5 m/Bartol 113,5; 113,5/Damjan 114,5; 113,0/Prevc 130,0; 132,0 m 7. ČEŠKA 843,7

Po prvi seriji: 1. NEMČIJA 503,8 2. AVSTRIJA 500,3 3. NORVEŠKA 488,1 4. POLJSKA 485,9 5. SLOVENIJA 446,0 Dežman 127,5/Bartol 113,5/Damjan 114,5/Prevc 130,0 m 6. JAPONSKA 434,2 7. ČEŠKA 425,4 8. ŠVICA 400,1 9. FINSKA 394,1 10. ITALIJA 380,2

RAW AIR TURNEJA Vrstni red (2/10): točke 1. S. KRAFT AVT 404,3 2. P. PREVC SLO 395,2 3. A. WELLINGER NEM 392,7 4. P. ZYLA POL 392,2 5. M. HAYBOECK AVT 384,1 6. M. EISENBICH. NEM 378,2 7. K. STOCH POL 376,2 8. J. A. FORFANG NOR 375,9 . R. FREITAG NEM 375,9 10. D. A. TANDE NOR 371,7

A. V.