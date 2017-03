Slovenski skakalci tudi ekipno brez presežka, slavje Poljakov

Srebro Norveški, bron Avstriji

4. marec 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 18:15

Lahti - MMC RTV SLO

Sklepno dejanje skokov na SP-ju v Lahtiju je bila ekipna tekma, kjer se Slovenci pričakovano niso vmešali v boj za medalje. Zasedli so 5. mesto, zlate kolajne pa se prvič veselijo Poljaki.

Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot in Kamil Stoch so vodili od prvega skoka naprej in si na koncu pred branilci naslova Norvežani priskakali 26 točk prednosti. Norvežani so bili po prvi seriji šele četrti, a so odlično skakali v finalu, kjer je Johan Andre Forfang pristal pri 138 m in za dve metra izboljšal rekord naprave. V boju za bron so Avstrijci v zadnjem skoku po zaslugi dvakratnega svetovnega prvaka Stefana Krafta prehiteli Nemce, ki so razočarani ostali brez medalje.

Slovenija v postavi Jurij Tepeš, Anže Lanišek, Jernej Damjan in Peter Prevc ni bila niti blizu, da bi se vmešala v boj za medaljo. Že po prvi seriji so za tretjeuvrščenimi Nemci zaostajali za več kot 50 točk, na koncu pa jim je do zmagovalnega odra zmanjkalo 127 točk. Slovenci so bili v ospredju druge skupine, v kateri so se za mesta od pet do osem potegovali še Japonci, Čehi in Finci. Na koncu so predvsem po zaslugi najboljšega Slovenca Petra Prevca, ki je skočil 127,5 m in 117,5 m, zadržali peto mesto in za stopničko izboljšali uvrstitev izpred dveh let v Falunu.

Sodniki napačno ocenili padec Tepeša

Že začetek ni bil po željah slovenske reprezentance. Kot prvi je nastopil Tepeš in skočil solidnih 123,5, metra, a je pri doskoku padel. Čeprav je padel za črto, so sodniki skok ocenili kot padec in Slovenija je bila po prvem skakalcu šele deveta. Anže Lanišek je pristal pri 121 metrih in Slovenija se je po dveh skakalcih prebila na šesto mesto. Še za mesto višje se je povzpela po skoku Jerneja Damjana, ki je meril 120 metrov. Slovensko daljavo dneva je kot zadnji v prvi seriji s 127,5 m postavil Prevc in Slovenijo utrdil na petem mestu.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Jurij TEPEŠ 123,5 106,5 Anže LANIŠEK 121,0 112,0 Jernej DAMJAN 120,0 113,0 Peter PREVC 127,5 117,5





Finalni skoki Slovencev še skromnejši

V finalu je Slovenija vseskozi držala peto mesto, čeprav varovanci Gorana Janusa niso blesteli. Tepeš je skočil le 106,5 m, precej krajši kot v prvo pa so bili tudi Lanišek, Damjan in Prevc. Kljub temu so imeli Slovenci na koncu 15 točk prednosti pred šestimi Finci.

V ospredju so Poljaki vodili od prvega skoka naprej. Zyla (130,5 m), Kubacki (129 m), Kot (130,5 m) in Stoch (130,5 m) so si v prvi seriji pred Avstrijci priskakali 17 točk prednosti. Avstrijce je na drugo mesto izstrelil Kraft z daljavo prve serije 134,5 metra. Zaostanek Nemcev je bil le 1,4 točke. Norvežanom je do brona manjkalo devet točk.

Preboj je Norveški uspel z drugim skakalcem finala Forfangom, ki je skočil 138 metra. Avstrijec Manuel Fettner je odgovoril s 121 metra, povsem pa ga je polomil Nemec Stephan Leyhe, ki je pristal pri 103,5 m. Norvežani so do konca zanesljivo branili drugo mesto, Nemci pa so izgubili medaljo z zadnjim skokom, ko je Andreas Wellinger skočil 119 metrov.

Končni vrstni red: točke 1. POLJSKA 1 104,2 2. NORVEŠKA 1.068,9 3. AVSTRIJA 1.068,9 4. NEMČIJA 1.052,9 5. SLOVENIJA 941,6 (Tepeš 123,5/106,5; Lanišek 121/112; Damjan 120/113; P. Prevc 127,5/117,5) 6. FINSKA 926,5 7. ČEŠKA 922,7 . JAPONSKA 922,7

Po prvi seriji: točke 1. POLJSKA 591,9 2. AVSTRIJA 574,5 3. NEMČIJA 573,1 4. NORVEŠKA 564,3 5. SLOVENIJA 516,9 (Tepeš 123,5; Lanišek 121,0; Damjan 120,0; P. Prevc 127,5) 6. ČEŠKA 498,7 7. JAPONSKA 487,6 8. FINSKA 485,6

