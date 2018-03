Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kapetan slovenske reprezentance Miha Mlakar bo skušal zbrati najboljše igralce. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slovenski tenisači bodo Turke gostili v Portorožu na peščeni podlagi

Obračun bo 7. in 8. aprila

2. marec 2018 ob 18:11

Portorož - MMC RTV SLO

Slovenska teniška reprezentanca se bo v obračunu za obstanek v drugi evroafriški skupini pomerila s Turčijo. Dvoboj bo 7. in 8. aprila na peščenih igriščih v Portorožu.

Slovenija je v prvem krogu februarja z 2:3 izgubila proti Poljski. Vsi poraženci uvodnih dvobojev se bodo med seboj pomerili in odločili, kdo bo v prihodnji sezoni nadaljeval na tem nivoju ali izpadel v 3. evroafriško skupino oziroma četrti nivo svetovnega ekipnega tenisa.

Turčija je v prvem krogu gostovala v Harareju, kjer je bil Zimbabve boljši s 3:1. Trenutno sta gonilni sili ekipe dva mlada igralca. Vodilni turški igralec je 22-letni Cem Ilkel (272. na lestvici ATP) in 21-letni Altuk Celikbilek (407. mesto). Turčija je lani izgubila uvodno tekmo proti Švedski, v boju za obstanek pa je v gosteh premagala Ciper. Tudi leta 2016 so se Turki rešili na zadnji tekmi, kjer so s 3:2 premagali Bolgarijo.

Sobotne tekme se bodo začele ob 10.00, nedeljske pa ob 11.00.

