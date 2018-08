Slovenski tenisači ekspresno končali nastope v Portorožu

Ocenite to novico!

Najbližje napredovanju Razboršek

7. avgust 2018 ob 08:55,

zadnji poseg: 7. avgust 2018 ob 22:45

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Slovenski tenisači so ekspresno končali nastope na turnirju serije challenger v Portorožu. V ponedeljek je izpadel Aljaž Radinski, sledili pa so mu Nik Razboršek, Aljaž Jakob Kaplja in Tom Kočevar Dešman.

Najbližje napredovanje v drugi krog je bil 24-letni Ljubljančan Nik Razboršek, ki se je skoraj tri ure na hudi vročini boril proti osem let starejšemu Nemcu Dominiku Koepferju in na koncu izgubil s 7:6 (3), 5:7 in 6:7 (4).

Razboršek je dvoboj proti skoraj 400 mest višjeuvrščenemu tekmecu ocenil kot najtežjega v karieri. "Še nikoli v življenju nisem igral na takšni vročini. Temperatura na osrednjem igrišču je bila prek 40 stopinj Celzija in je bilo res peklensko vroče. Seveda imam grenak priokus, saj sem bil blizu uspeha, vendar moram tudi iz takega dvoboja potegniti nekaj pozitivnega in začeti razmišljati o prihodnjih nastopih na turnirjih serije challenger," je povedal Razboršek.

Preostala dva slovenska tenisača, Aljaž Jakob Kaplja in Tom Kočevar Dešman, nista bila enakovredna tekmecema.

21-letni Aljaž Kaplja iz Radomelj, ki še vedno ostaja brez točk za lestvico ATP, je dvoboj proti Turku Altugu Celikbileku, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije, zaključil po 46 minutah (6:0, 6:1), 28-letnega Toma Kočevarja Dešmana iz Ljubljane pa je osmi nosilec Italijan Andrea Arnaboldi premagal s 6:0 in 7:6 (2).

Oba sta bila razočarana nad prikazano igro, Kočevar Dešman pa je ob tem pristavil: "Očitno so me pokopala pričakovanja, drugače si slabega začetka ne znam razložiti. Ves teden sem odlično treniral, bil pripravljen, a mi je žal prvi niz, ki je bil eden mojih najslabših letos, spodrezal krila."