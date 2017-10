Slovenski večer v Bergamu, zadel tudi Birsa, avtogol Cesarja

Boštjan Cesar je na tekmi Chievo - Milan v 42. minuti po predložku z glavo takole dosegel avtogol in gostje so povedli z 0:2. Valter Birsa je v 61. minuti znižal na 1:3 po napaki v obrambi Milana, ko je zadel s strelom po tleh z roba kazenskega prostora. Na koncu so Milančani slavili z 1:4. Foto: EPA