Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Bojan Tokić je v izjemni formi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenskim namiznoteniškim igralcem uspel pravi podvig

Proti Slovaški od 0:2 do 3:2

14. september 2017 ob 23:00

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v odločilni tekmi za uvrstitev med najboljših osem reprezentanc evropskega prvenstva v Luxembourgu s 3:2 ugnala branilko naslova Avstrijo. V skupini B je zasedla drugo mesto.

Bojan Tokić je prispeval dve točki, v odločilnem petem dvoboju pa je svojo psihološko moč spet pokazal mladi Darko Jorgić, ki je z zmago proti dobitniku številnih kolajn z največjih tekmovanj, med posamezniki je bil bronast leta 2008, svoji ekipi zagotovil zmago.

Slovenci so navdušili že v današnjem dopoldanskem dvoboju. Čeprav so proti Slovakom izgubljali z 0:2, so uprizorili preobrat. Najprej je na sceno stopil Jan Žibrat, ki je tokrat dobil priložnost za igro. Na mestu tretjega igralca je zamenjal Denija Kožula in v dramatičnem obračunu ugnal Petra Šeredo. To je dalo Slovencem dodaten zalet, Tokić je proti Slovaku kitajskega rodu Vangu Jangu ujel ritem, preobrat pa je dokončal Darko Jorgić, ki je premagal Lubomirja Pišteja, ta je bil predtem boljši od Tokića.

V drugem dvoboju je bil nesporno prvo ime Tokić. Najprej je premagal Gardosa, nato pa še Stefana Fegerla, s katerim je izgubil na zadnjem svetovnem prvenstvu in še prej na štirih zaporednih dvobojih. Včasih sicer ni bilo dovolj, da je Slovenija kljub dvema točkama Tokića koga premagala, zdaj pa ima v ekipi nadarjenega Jorgića, ki se je tudi tokrat znal spopasti s pritiskom in je prispeval odločilno točko.

"Odlično. Trdil sem, da imamo ekipo in res jo imamo. Danes smo imeli tri junake. Najprej Jana Žibrata. On je zadnjič na Češkem Šeredo premagal, zato sem ga postavil v ekipo in zadel. To, kar pa je naredil Jorgić, je bilo pa le za tiste z najboljšimi živci. Proti Pišteju je rešil sedem žogic za zmago, mene pa je ta njegova igra zagotovo stala vsaj deset let življenja. Proti Avstrijcem pa je zablestel Tokić. Igral je kot violina, že dolgo ga nisem videl tako igrati. Res fantastično, iz te skupine je bilo težko priti, mi smo prišli," je bil navdušen selektor Jože Urh, ki pa še ni znal povedati, kdo bo njihov tekmec za uvrstitev med najboljše štiri.

"To je naš šport, za zdaj se še nič ne ve. Pravijo, da bo žreb, kdaj bo, ne vem," ni znal povedati, s kom se bo Slovenija borila za uvrstitev v polfinale.

Uspeh fantov so dopolnila tudi slovenska dekleta, ki sicer nastopajo v drugi kakovostni diviziji, njihov maksimum je 17. mesto. Imajo že tri zmage, v sredo so bile boljše od Izraela, danes pa so oba tekmeca premagale s 3:2. Najprej favorizirano Anglijo, v dvoboju je dve točki prispevala Alex Galič, nato pa še Grčijo, proti kateri so točko prispevale Galičeva, Manca Fajmut in Katarina Stražar.

Moški, 1. divizija:

SLOVENIJA - SLOVAŠKA 3:2

Tokić - Pištej 1:3 (-9, 6, -9, -12)

Jorgić - Jang 1:3 (8, -5, -8, -4)

Žibrat - Sereda 3:2 (5, 6, -6, -10, 6)

Tokić - Jang 3:0 (8, 10,8)

Jorgić - Pištej 3:2 (-10, 5, 6, -8, 16)



SLOVENIJA - AVSTRIJA 3:2

Tokić - Gardos 3:0 (7, 10, 9)

Jorgić - Fegerl 0:3 (-9, -8, -8, -8)

Kožul - Čen 1:3 (7, -11, -6, -5)

Tokić - Fegerl 3:1 (-3, 9, 8, 7)

Jorgić - Gardos 3:1 (9, 8, -11, 8)

A. G.