Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Podgorica je gostila najboljše padalce stare celine v klasičnem padalstvu, v skokih na cilj in figurativnih skokih, Slovenija pa se domov vrača z novim odličjem. Moška ekipa v postavi Roman Karun, Peter Balta, Borut Erjavec, Senad Salkič in Matej Bečan je osvojila bronasto medaljo, za katero se je morala krepko potruditi. Foto: Zoran Račič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenskim padalcem ekipni bron na EP-ju v Podgorici

Za bron so se morali krepko potruditi

1. september 2017 ob 20:27

Podgorica - MMC RTV SLO

Slovenija se z evropskega prvenstva v klasičnem padalstvu, v skokih na cilj in figurativnih skokih vrača z bronasto medaljo, ki jo je osvojila moška ekipa v postavi Roman Karun, Peter Balta, Borut Erjavec, Senad Salkič in Matej Bečan.

Začetek za Slovence ni bil ravno vrhunski, v prvih treh serijah so si nabrali nekaj zaostanka, obenem pa so predvsem Francozi in Madžari skakali odlično in so bili vseskozi na vrhu.

Po peti seriji pa se je slika zasukala. Madžari in Francozi so začeli popuščati, svoje so dodale še nestabilne vremenske razmere, ki so jih bolj znali izkoristiti Belorusi, Čehi in Slovenci, ki so si z odlično zadnjo serijo zagotovili mesto na zmagovalnem odru, Madžarom in Francozom pa je padla koncentracija in sanj o medalji je bilo zanje konec.

Za uteho je Madžarom pripadlo prvo mesto med posamezniki, najboljši Slovenec med moškimi je bil tokrat Karun, ki je zasedel deveto mesto. Prvenstvo v Črni gori bo v bolj grenkem spominu ostalo Maji Sajovic, ki se v neugodnih razmerah ni najboljše znašla, zato je zasedla skromno 35. mesto. V Podgorici je prvič nastopil tudi mladinec Igor Primc, ki je bil sedmi, Marko Veselič, ravno tako mladinec, pa je bil dvanajsti. "Škoda, ker nam ni uspelo izvesti še nekaj treninga doma, s čimer bi imeli ob koncu kakšen centimeter manj, a je tudi bron v takšni konkurenci vrhunski dosežek, s katerim smo zelo zadovoljni. Razmere so bile zelo neugodne, spremenljive, kar je najbolj okusila Maja Sajovic. Zadovoljni smo tudi z nastopom obeh mladincev," je prvenstvo na kratko ocenil trener Drago Bunčič. Izidi: Ekipe: 1. Belorusija - 25 cm, 2. Češka - 26, 3. Slovenija (R. Karun, P. Balta, B. Erjavec, S. Salkič, M. Bečan) - 29;

D. S.