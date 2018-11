Carmelo Anthony je bil izbran na naboru leta 2003 kot tretji s strani denverja. Pred njim sta bila izbrana LeBron James in Darko Miličić. Foto: Reuters LeBron James je odločil tekmo v Staples Centru, prvič v karieri z zabijanjem. Foto: Reuters Veliko zaslug za dobre igre Portlanda ima tudi "bosanska zver" Jusuf Nurkić, nekdanji košarkar Laškega. Foto: Reuters Dodaj v

Slovitemu Melu šteti dnevi v Houstonu

James v zaključku zgrešil prosta meta, a nato zabil

12. november 2018 ob 07:59

New York - MMC RTV SLO

Glavna novica v Houstonu ni 40 točk Jamesa Hardena in zmaga nad Indiano s 115:103, ampak najverjetnejša brca iz kluba nekdanjemu zvezdniku Lige NBA Carmelu Anthonyju.

34-letnik, dolgoletni steber Denver Nuggetsdov in New York Knicksov, je pred letošnjo sezono prišel v Teksas iz Oklahome in podpisal enoletno pogodbo za veteranski minimum, a so bile njegove igre daleč od stare slave. Čeprav je na desetih tekmah v povprečju dosegal 13,4 točke in in 5,4 skoka na tekmo, v Houstonu z njim niso bili zadovoljni. Prekipelo jim je po tekmi v Oklahomi, ko je v 20 minutah iz igre metal 1/11 (za tri 0/6) in srečanje končal z dvema točkama.

Anthony, 10-kratni udeleženec tekme All Star, trikratni olimpijski prvak in košarkar z največ nastopi za ameriško reprezentanco, je bil s strani vodstva kluba poklican na sestanek, kjer naj bi mu po poročanju ameriških medijev dali odpustnico. Čeprav je športni direktor Daryl Morey povedal, da so špekulacije glede devetega najboljšega strelca v zgodovini NBA-ja (25.551 točk) nepoštene, je nekaj igralcev in članov kluba prepričanih, da je Anthony že odigral zadnjo tekmo za Rakete. Melo je izpustil zadnji dve tekmi, uradno zaradi bolezni. Iz spoštovanja do nekdanjega zvezdnika, naj bi njegov odhod "olepšali", čeprav je duh že ušel iz steklenice.

Prvi zvezdnik ekipe James Harden je povedal, da nima dovolj informacij, da bi komentiral zadevo Anthony, bolj zgovoren je bil Chris Paul, ki je poleti močno lobiral, da njegov dober prijatelj pride v Houston. "Melo je bil odličen tukaj. Meni je kot brat, saj veste, o čem govorim. Ne vem, kaj je bilo rečeno in kaj ne, toda Melo trdo dela vsak dan. Bomo videli, kaj bo. Ne nazadnje gre za bodočega igralca hiše slavnih," je povedal Paul.

James se je odkupil z zabijanjem

Dramo so gledalci videli v Los Angelesu, kjer so Lakersi z veliko težavo premagali Atlanto (107:106). LeBron James je zgrešil dva prosta meta 19 sekund pred koncem, a je Kyle Kuzma ujel žogo. Po njegovem zgrešenem metu je James zabil. V zadnjem napadu je novopečeni Jezernik Tyson Chandler blokiral met Traeja Younga. Čeprav so gostje menili, da se je žoga že spuščala in zahtevali video pregled, so sodniki tekmo končali. Obrambni specialist je prišel iz Phoenixa v torek in z njim so Lakersi dobili vse tri tekme. James je tekmo končal s 26 točkami, novinec Young je na drugi strani vknjižil 20 točk in 12 podaj.

Portland odpravil tudi Boston

Še naprej odlično igra Portland (10:3), ki je zmagal četrtič zapored, tokrat so s 100:94 padli Celticsi iz Bostona. Damien Lillard je prispeval 19 točk in 12 podaj, Jusuf Nurkić pa 18 točk in 17 skokov. Milwaukee je na krilih Brooka Lopeza (28 točk, 8 trojk) in Giannisa Antetokounmpa (22 točk, 9 skokov, 8 podaj) s 121:114 slavil v Denverju, za katerega je Paul Millsap dosegel 25 točk. Nikola Jokić je tekmo končal pri 20 točkah, 6 podajah in prav toliko skokih.

DETROIT - CHARLOTTE 103:113

Bullock 23 (6/9 za tri), Drummond 23 in 22 skokov, Jackson 19; Walker in Parker (11/18 iz igre, 2/2 za tri) po 24, Zeller 14.

HOUSTON - INDIANA 115:103

Harden 40, 9 podaj in 7 skokov, Paul 26 (5/8 za tri), Capela 18, Oladipo 22 in 10 skokov, Bogdanović 20.



NEW YORK - ORLANDO 89:115

Knox 17, Kanter 16 in 15 skokov; Ross 22 (5/8 za tri), Vučević 21 in 14 skokov, Bamba 15, Fournier 12.

PORTLAND - BOSTON 100:94

Lillard 19 in 12 podaj, Nurkić 18 in 17 skokov; Tatum 27, Irving 21.

DENVER - MILWAUKEE 114:121

Millsap 25, Jokić 20, Lyles 16; Lopez 28 (8/13 za tri), Antetokounmpo 22, 9 skokov in 8 podaj, Middleton 21, Brogdon 20.

LA LAKERS - ATLANTA 107:106

James 26 (10/20 iz igre), Kuzma 18; Prince 23 (5/8 za tri), Bazemore 21, Young 20 in 12 skokov.

Tekme 12. novembra:

WASHINGTON - ORLANDO

MIAMI - PHILADELPHIA



TORONTO - NEW ORLEANS

CHICAGO - DALLAS



MEMPHIS - UTAH

MINNESOTA - BROOKLYN



OKLAHOMA CITY - PHOENIX

SACRAMNETO - SAN ANTONIO

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 13 12 1 92,3 MILWAUKEE BUCKS 13 10 3 76,9 PHILADELPHIA 76ERS 14 8 6 57,1 INDIANA PACERS 14 8 6 57,1 CHARLOTTE HORNETS 13 7 6 53,8 BOSTON CELTICS 13 7 6 53,8 DETROIT PISTONS 12 6 6 50,0 BROOKLYN NETS 13 6 7 46,2 --------------------------------------- ORLANDO MAGIC 13 6 7 46,2 MIAMI HEAT 12 5 7 41,7 CHICAGO BULLS 13 4 9 30,8 NEW YORK KNICKS 14 4 10 28,6 WASHINGTON WIZARDS 12 3 9 25,0 ATLANTA HAWKS 13 3 10 23,1 CLEVELAND CAVALIERS 12 1 11 8,3 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 13 11 2 84,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 13 10 3 76,9 DENVER NUGGETS 13 9 4 69,2 SAN ANTONIO SPURS 11 7 4 63,6 MEMPHIS GRIZZLIES 11 7 4 63,6 LOS ANGELES CLIPPERS 12 7 5 58,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 12 7 5 58,3 LOS ANGELES LAKERS 13 7 6 53,8 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 13 7 6 53,8 UTAH JAZZ 12 6 6 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 12 6 6 50,0 HOUSTON ROCKETS 12 5 7 41,7 DALLAS MAVERICKS 12 4 8 33,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 13 4 9 30,8 PHOENIX SUNS 12 2 10 16,7

R. K.