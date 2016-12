Slovo olimpijskega šampiona, ki je navdihnil številne atlete

Umrl je Miruts Yifter

24. december 2016 ob 10:01

Adis Abeba - MMC RTV SLO/STA

Yifter je na olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu osvojil bronasto odličje v teku na 10.000 metrov, na igrah v Moskvi leta 1980 pa je osvojil dve zlati kolajni, na 5.000 in 10.000 metrov. Do obeh zlatih medalj je prišel z izjemnim pospeševanjem v zadnjih delih finalnih nastopov.

R.I.P. Miruts Yifter. Olympic Champion 5,000 & 10,000 in 1980. You inspired many people all over the World.#OlympicHero #OlympicLegend pic.twitter.com/WTTt2QzYYY