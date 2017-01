Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Slonokoščene obale so v solzah zapuščali zelenico v Oyemu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo Slonokoščene obale še pred izločilnimi boji

Četrtfinale bo 28. in 29. januarja

25. januar 2017 ob 11:05

Libreville - MMC RTV SLO

Na afriškem nogometnem prvenstvu v Gabonu se h koncu bliža skupinski del. V četrtfinalu ne bo branilke naslova Slonokoščene obale, ki se po dveh remijih in porazu poslavlja s prvenstva.

Nogometaši Slonokoščene obale so vedeli, da jih v zadnjem obračunu skupine C proti Maroku v nadaljnje tekmovanje pelje le zmaga. Sloni so v prvem polčasu prek Wilfrieda Zahaja in Salomona Kalouja zapravili dve lepi priložnosti, hladno prho pa so doživeli v 64. minuti, ko je Maročane v vodstvo popeljal Rachid Alioui. Kljub poskusom Slonov, se izidi do konca tekme ni spremenil.

Poleg Maroka je iz skupine C napredoval še DR Kongo. Iz skupine A sta se v četrtfinale uvrstila Kamerun in Burkina Faso, iz skupine B pa Senegal in Tunizija. Iz skupine D se je med osem že uvrstila Gana, zadnji potnik pa bo Egipt ali Mali.

Četrtfinalni dvoboji bodo 28. in 29. januarja, polfinale pa 1. in 2. februarja. Finale bo 5. februarja.

SKUPINA A

1. krog:

GABON - GVINEJA BISSAU 1:1 (0:0)

Aubameyang 53.; Soares 91.

BURKINA FASO - KAMERUN 1:1 (0:1)

Dayo 75.; Moukandjo 35.



2. krog:

GABON - BURKINA FASO 1:1 (1:1)

Aubameyang 38./11-m; Nakoulma 23.

KAMERUN - GVINEJA BISSAU 2:1 (0:1)

Siani 61., Ngadeu-Ngadjui 79.; Piqueti 13.

3. krog:

KAMERUN - GABON 0:0

GVINEJA BISSAU - BURKINA FASO 0:2 (0:1)

Silva 12./ag, Traore 58.



Vrstni red: Burkina Faso in Kamerun po 5, Gabon 3, Gvineja Bissau 1.

SKUPINA B

1. krog:

ALŽIRIJA - ZIMBABVE 2:2 (1:2)

Mahrez 12., 82.; Mehachi 17., Mushekwi 29./11-m

TUNIZIJA - SENEGAL 0:2 (0:2)

Mane 10./11-m, Mbodji 30.



2. krog:

ALŽIRIJA - TUNIZIJA 1:2 (0:0)

Hanni 91.; Mandi 50./ag, Sliti 66./11-m

SENEGAL - ZIMBABVE 2:0 (2:0)

Mane 9., Saivet 14.



3. krog:

SENEGAL - ALŽIRIJA 2:2 (1:1)

Diop 44., Sow 54.; Slimani 10., 52.

ZIMBABVE - TUNIZIJA 2:4 (1:4)

Musona 43., Ndoro 58.; Sliti 10., Msakni 22., Khenissi 36., Khazri 45./11-m

Vrstni red: Senegal 7, Tunizija 6, Alžirija 2, Zimbabve 1.

SKUPINA C

1. krog:

SLONOKOŠČENA OBALA - TOGO 0:0

DR KONGO - MAROKO 1:0 (0:0)

Kage 55. RK: Mutambala 81./DR Kongo

2. krog:

SLONOKOŠČENA OBALA - DR KONGO 2:2 (1:2)

Bony 26., Die 67.; Kebano 10., Kabananga 28.

MAROKO - TOGO 3:1 (2:1)

Bouhaddouz 14., Saiss 21., En-Nesyri 72.; Dossevi 5.

3. krog:

MAROKO - SLONOKOŠČENA OBALA 1:0 (0:0)

Alioui 64.

TOGO - DR KONGO 1:3 (0:1)

Laba 69.; Kabananga 29., Mubele Ndombe 54., M'Poku 80.

Vrstni red: DR Kongo 7, Maroko 6, Slonokoščena obala 2, Togo 1.

SKUPINA D

1. krog:

GANA - UGANDA 1:0 (1:0)

A. Ayew 32./11-m

MALI - EGIPT 0:0



2. krog:

GANA - MALI 1:0 (1:0)

Gyan 21.

EGIPT - UGANDA 1:0 (0:0)

El Said 89.



3. krog, sreda ob 17.00:

EGIPT - GANA

UGANDA - MALI



Vrstni red: Gana 6, Egipt 4, Mali 1, Uganda 0.

