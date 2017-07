Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Matjaž Sluga je evropski prvak in svetovni podprvak v natančnem pristajanju z jadralnim padalom. Foto: MMC RTV SLO

Sluga v iskanju "čistega centra" za centimeter zgrešil naslov prvaka

V karieri zbral že 4.000 skokov

29. julij 2017 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Prvi poskusi niso bili prav slavni. Pristajal je tudi na drevesu. A veliko treninga in nekaj talenta sta ga popeljala do naslova svetovnega podprvaka. To je Matjaž Sluga iz Rimskih Toplic.

Letos maja je Sluga v Albaniji med 147 tekmovalci iz 28 držav osvojil srebrno medaljo v natančnem pristajanju z jadralnim padalom.

Skače že 27 let. V tem času je zbral 4.000 skokov. Na leto namreč opravi približno 250 skokov.

Kako se je veselil svojega uspeha, preverite v spodnjem videoposnetku, v katerem boste tudi izvedeli, kako je le za en centimeter zgrešil zlato medaljo.

"Že drugič zapored. A imel sem deset poskusov. Do pete serije ni šlo, potem sem vedel, da me le še ničle peljejo na zmagovalni oder."

Prihodnje leto se bo Matjaž Sluga predstavil tudi domačim navijačem, saj bo v Kobaridu branil naslov evropskega prvaka.

VIDEO Matjaž Sluga na začetku pristajal na drevesu

T. O., Petra Bezjak (TV SLO)