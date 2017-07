Spet smola Rogliča; Froome že hladi šampanjec

Zmaga za Poljaka Macieja Bodnarja

22. julij 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 18:09

Marseille

Slovenski kolesar Primož Roglič, ki je bil eden glavnih favoritov sobotnega kronometra v Marseillu, je po okvari menjalnika in menjavi kolesa osvojil 14. mesto.

Roglič je 20. etapo na Touru začel ob 15.59, po desetih kilometrih pa je imel deveti čas. Za takrat vodilnim Poljakom Michalom Kwiatkowskim je zaostajal 25 sekund.

Malo kasneje je Zasavca doletela velika smola, saj je moral zaradi težav z menjalnikom, ki so ga sicer spremljale od samega štarta, ob začetku vzpona na 116 m visoki hrib nad Marseillem zamenjati kolo. Roglič je tako v cilj prišel kot deseti, z 49 sekundami zaostanka za vodilnim Poljakom Maciejem Bodnarjem, na koncu pa je bil 14.

Roglič: Težave z menjalnikom že od samega začetka

"Prišlo je do težav z zadnjim menjalnikom, ki sem jih imel praktično od štarta. Moral sem voziti le v eni prestavi, vse tja do menjave. To je bilo sicer kolo, s katerim sem opravil oglede, ampak je očitno prišlo do okvare. Že po nekaj kilometrih se je videlo, da nekaj ni v redu, tako da smo z moštvom opravili menjavo kolesa. Težko je reči, koliko sem izgubil. Če imaš težave vse od štarta, ne veš, koliko si izgubil in je težko voziti z le eno prestavo. Sem zelo razočaran, saj mislim, da bi se lahko boril za zmago oz. za najboljša mesta. Gotovo pa se takšne stvari ne smejo dogajati. Tudi do cilja nato nisem vozil "na polno", ko veš, da je vse šlo po zlu, je težko od sebe dati še kaj več," je v pogovoru za TV Slovenija dejal Roglič, ki je že na uvodni etapi letošnjega Toura, kronometru v Düsseldorfu, padel.

Dva Poljaka pred Froomom

Zmage na 22,5-kilometrski trasi se je veselil Poljak Bodnar pred rojakom Kwiatkowskim, ki je zaostal sekundo, in nosilcem rumene majice Britancem Chrisom Froomom (+0:06), ki je tako praktično že četrtič osvojil Tour, saj v nedeljo sledi le še "izlet" v Paris, na katerem pa ne bi smelo priti do sprememb na vrhu.

Uran bo drugi, Bardet komaj rešil tretje mesto

Drugo mesto si je priboril Kolumbijec Rigoberto Uran (7.), medtem ko je povsem izčrpani domači adut Romain Bardet (52.; +2,03) komajda rešil, s sekundo prednosti, skupno tretje mesto pred Špancem Mikelom Lando (15.).

Trasa kronometra je kolesarje vodila čisto ob obali, malo čez polovico pa je bil tudi krajši vzpon (1,2 km, 9,5-odstoten naklon), pri katerem so se kolesarji povzpeli 116 metrov nad morje. Štart in cilj sta bila na stadionu Velodrome.

104. DIRKA PO FRANCIJI

20. ETAPA Marseille, kronometer, 22,5 km: 1. M. BODNAR POL 28:15 2. M. KWIATKOWSKI POL +0:01 3. C. FROOME VB 0:06 4. T. MARTIN IRS 0:14 5. D. IMPEY JAR 0:20 6. A. CONTADOR ŠPA 0:21 7. N. ARNDT NEM 0:28 8. R. URAN KOL 0:31 9. S. KÜNG ŠVI 0:34 10. S. CHAVANEL FRA 0:37 ... 14. P. ROGLIČ SLO 0:49 99. G. BOLE SLO 2:54 123. J. BRAJKOVIČ SLO 3:22 140. B. BOŽIČ SLO 3:38

Skupni vrstni red po 20. etapi: 1. C. FROOME VB 83:55:16 2. R. URAN KOL +0:54 3. R. BARDET FRA 2:20 4. M. LANDA ŠPA 2:21 5. F. ARU ITA 3:05 6. D. MARTIN IRS 4:42 7. S. YATES VB 6:14 8. L. MEINTJES JAR 8:20 9. A. CONTADOR ŠPA 8:49 10. W. BARGUIL FRA 9:25 ... 38. P. ROGLIČ SLO 1:39:49 45. J. BRAJKOVIČ SLO 2:00:38 144. G. BOLE SLO 3:55:29 162. B. BOŽIČ SLO 4:18:41

Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. MATTHEWS AVS 364 točk 2. A. GREIPEL NEM 204 3. A. BOASSON HAGEN NOR 200 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 169 točk 2. P. ROGLIČ SLO 80 3. T. DE GENDT BEL 64 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 84:01:30 2. L. MEINTJES JAR +2:06 3. E. BUCHMANN NEM 27:07

