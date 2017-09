Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Največje breme bo na Timu Gajserju. Foto: hondaproracing.com Dodaj v

Smola Slovencev pred odhodom na Pokal narodov

Namesto Jerneja Irta v ekipi Peter Irt

28. september 2017 ob 12:15

Makole - MMC RTV SLO, STA

Sezona v motokrosu na najvišji ravni se bo konec tedna končala z ekipnim svetovnim prvenstvom, prestižno dirko za Pokal narodov, ki jo letos gosti Velika Britanija. V slovenski ekipi bodo Tim Gajser, Peter Irt in Jan Pancar.

Naslov svetovnih prvakov bodo branili francoski motokrosisti, ki so nepremagani že od leta 2014. Matterley Basin je bil prizorišče pokala narodov že leta 2006, vendar so od takrat progo popolnoma spremenili in preuredili, zato bo nova za vse sodelujoče tekmovalce.

Na dirki se bo pomerilo 39 reprezentanc, vsako sestavljajo po trije motokrosisti. Slovenska reprezentanca, ki jo tudi letos vodi Bogomir Gajser, je bila znana že nekaj časa. V Gajserjevem izboru so se znašli Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (MX2) in Jernej Irt (MX open), toda ko gre za pokal narodov, se slovenske reprezentance že nekaj let drži smola in tudi letos so se tik pred odhodom na Otok nad slovensko izbrano vrsto zgrnili temni oblaki.

Poškodba Jerneja Irta

Slovenci so bili odločeni, da se uvrstijo v veliki finale, med najboljših 20 ekip na svetu, kar je slovenski reprezentanci nazadnje uspelo leta 2012. A je v zadnjem hipu prišlo do spremembe, saj je Jernej Irt na treningu padel in se poškodoval. Utrpel je lažje poškodbe glave, izpah rame, s katero je letos že imel težave, ter nekaj drugih udarcev. Jerneja Irta bo zamenjal njegov mlajši brat Peter, ki je lani zamenjal tudi poškodovanega Tima Gajserja.

"Povezanost vseh slovenskih tekmovalcev, ki tekmujemo na dirkah svetovnega prvenstva, je zelo velika, menim, da večja, kot je bila kadarkoli do zdaj. To nas združuje in nam da pozitivni naboj. Komaj čakam, da gremo na pokal narodov in naredimo dober rezultat," je pred dirko povedal Tim Gajser, letos petouvrščeni motokrosist v elitni kategoriji svetovnega prvenstva, ki bo kot najmočnejši člen reprezentance nosil največjo odgovornost.

V finalu nazadnje pred petimi leti

Cilj Gajserjeve ekipe je uvrstitev na glavno dirko, nato pa bo taktiko prilagodil razpletu v kvalifikacijah. Vremenska napoved ni najbolj ugodna, saj je napovedanih precej padavin, so pa slovenski motokrosisti najboljše rezultate dosegali prav v najtežjih razmerah. Najboljši dosežek slovenske reprezentance v zgodovini pokala narodov sega v leto 1998, ko je Slovenija, prav tako v Veliki Britaniji, osvojila deveto mesto. Slovenija se je v glavni finale nazadnje uvrstila leta 2012 v Belgiji in nato osvojila 16. mesto.

V soboto popoldne se bodo motokrosisti posameznih kategorij pomerili v kvalifikacijskih dirkah; 19 najboljših reprezentanc si bo zagotovilo neposredno uvrstitev v glavni finale. Ostale bodo v nedeljo dopoldne tekmovale v finalu B, od koder prvo mesto vodi v finale, nato pa bodo sledile tri finalne vožnje. V vsaki dirki bodo skupaj tekmovali motokrosisti dveh kategorij.

