Smučanje prostega sloga: Flisar uvrščen v četrtfinale

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

5. marec 2017 ob 16:14

Blue Mountain - MMC RTV SLO

Ob 16.30 se je začel prenos tekme smučanja prostega sloga na Blue Mountainu. Vse vožnje si lahko v neposrednem prenosu ogledate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Na tekmi je nastopil tudi Filip Flisar, in sicer najprej v 5. skupini osmine finala, v kateri je tekmoval v rdečem dresu proti Avstrijcu Johannesu Rohrwecku, Nemcu Paulu Eckertu in Kanadčanu Mathieuju Leducu. Svoj nastop je Flisar začel odlično, hitro se je prebil na prvo mesto in brez kakršnih koli težav dolgo časa zadrževal vodilni položaj. Prednost je lepo povečeval, izgubil jo je šele v spodnjem delu, ko se je Rohrweck odlično znašel. Avstrijec se je najprej s tretjega mesta prebil pred Eckerta, slovenskega tekmovalca je prehitel na ciljni črti, zmagovalca je določil foto finiš.

Flisar v skupnem seštevku za svetovni pokal trenutno zaseda 4. mesto, vodi Francoz Jean Frederic Chapuis pred Kanadčanom Bradyjem Lemanom in Švicarjem Alexom Fivo.

