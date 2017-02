Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska reprezentanca je v Almatiju osvojila drugo medaljo. Foto: SUSA/Marija Jozak Sorodne novice Prva slovenska medalja v Almatyju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smučarji skakalci srebrni v Almatyju

Najdaljši je bil Aljaž Vodan

5. februar 2017 ob 18:12

Almaty - MMC RTV SLO

Slovenska odprava na zimski univerzijadi se veseli druge srebrne medalje. Skakalci so na ekipni tekmi zaostali le za rusko ekipo.

Anže Lavtižar, Andraž Modic in Aljaž Vodan, najvidnejši slovenski skakalci na sredini posamični tekmi, so si priskakali srebrna odličja na 28. univerzijadi v kazahstanskem Almatyju. Prvo mesto je osvojila ruska ekipa, tretje pa poljska.

Pravila mednarodne univerzitetne športne zveze FISU za ekipne skakalne tekme določajo tričlanske zasedbe, tako da je imela Slovenija v skakalnem centru Sunkar dve ekipi, a moštvo v postavi Martin Capuder, Matija Štemberger in Aljaž Žepič ni bilo v boju za medalje.

Slovensko prvo moštvo je prikazalo šest konstantnih skokov, mlade študente skakalce pa je pohvalil tudi trener Žiga Mandl: "Fantje so pokazali šest dobrih skokov. Imamo še nekaj rezerv, a teh šest točk do prvega mesta je veliko, ruska ekipa je skakala zelo dobro. Končna slika je realna, takšen razplet se je kazal že skozi treninge."

Po prvi seriji je imela Slovenija za Rusijo le dve točki zaostanka, Mandl pa je skupaj s fanti takrat še upal na prvo mesto: "Potihoma sem po prvi seriji upal na zlato medaljo, a to je šport in zasluženo so zmagali Rusi."

Naš najboljši posameznik je bil Aljaž Vodan, ki je v drugi seriji s 104,5 metra izvedel najboljši skok večera in prejel tudi edino dvajsetico. Pri Rusih je izstopal Aleksandr Baženov, zmagovalno moštvo pa sta sestavljala še Roman Trofimov in Mihail Maksimočkin.

Že v dopoldanskih urah so v paralelnem slalomu ekipno nastopili alpski smučarji Desiree Ajlec, Ana Zimšek, Žan Kralj in Jan Napotnik, a obstali pri prvi oviri, ko so bili od njih boljši slovaški smučarji. Deskar na snegu Peter Podlogar je v tekmovanju v disciplini slopestyle v finalu zasedel končno 11. mesto.

