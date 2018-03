Stoch v prvi seriji razred zase, Bartol odličen, Prevc brez finala

V poskusni seriji Stoch in Schlierenzauer prepričljivo najboljša

11. marec 2018 ob 13:53,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 15:16

Oslo - MMC RTV SLO

Na norveški Raw Air turneji je na sporedu prva posamična preizkušnja. V prvi seriji je znova navdušil Kamil Stoch, v finale pa sta od Slovencev prišla le Tilen Bartol in Jernej Damjan.

Bartol se je izkazal s 132,0 m, s čimer je po polovici preizkušnji četrti. Tudi Damjan je dobro opravil svojo nalogo in je zasedel deseto mesto. Razočarali pa so ostali štirje Slovenci, ki so ostali brez finala. Še posebej Peter Prevc, ki je do zdaj v Oslu skakal zelo dobro in bil v soboto tudi najboljši v slovenski ekipi. V zahtevnih razmerah je zmogel le 112,5 m, kar ga je uvrstilo na 46. mesto, s tem pa je tudi izgubil možnost za dobro uvrstitev v skupnem seštevku turneje.

Na slovitem Holmenkollnu je bila v soboto ekipna tekma, na kateri so domače navijače navdušili norveški skakalci. Slovenija je zasedla šesto mesto. V posebnem seštevku turneje je v najboljšem položaju Kamil Stoch. Poljski as je tudi na dobri poti k drugemu velikemu kristalnemu globusu v karieri.

Stoch je bil najboljši tudi v poskusni seriji, kjer je drugi Gregor Schlierenzauer. Konkurenco sta prehitela za več kot 11 točk oziroma za več kot pet metrov. Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na desetem mestu.

Po tekmi v Oslu skakalce čaka selitev na drugo prizorišče turneje, ki se bo v Vikersundu končala naslednjo nedeljo. V ponedeljek bodo v olimpijskem Lillehammerju kvalifikacije pred torkovo tekmo.

RAW AIR TURNEJA, spored

Nedelja ob 14.20:

Oslo, posamična tekma



Ponedeljek ob 17.30:

Lillehammer, kvalifikacije



Torek ob 17.00:

Lillehammer, posamična tekma



Sreda ob 17.30:

Trondheim, kvalifikacije



Četrtek ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma

Petek ob 17.30:

Vikersund, kvalifikacije



Sobota ob 16.15:

Vikersund, ekipna tekma



Nedelja, 18. marca, ob 16.30:

Vikersund, posamična tekma

VRSTNI RED NA RAW AIR TURNEJI Po 2/10: točke 1. K. STOCH POL 428,8 2. R. JOHANSSON NOR 421,3 3. J. A. FORFANG NOR 408,0 4. A. STJERNEN NOR 404,7 5. D. KUBACKI POL 402,8 6. A. WELLINGER NEM 402,2 7. D. A. TANDE NOR 392,3 8. R. FREITAG NEM 391,8 9. S. KRAFT AVT 391,3 10. R. KOBAJAŠI JAP 384,6 11. P. PREVC SLO 380,6 14. J. DAMJAN SLO 372,8 22. T. BARTOL SLO 351,3 24. N. DEŽMAN SLO 334,5 58. T. ZAJC SLO 104,9 59. A. LANIŠEK SLO 103,9 71. A. SEMENIČ SLO 87,0 SKUPNI VRSTNI RED Po 17. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 963 2. R. FREITAG NEM 836 3. A. WELLINGER NEM 768 4. D. A. TANDE NOR 723 5. J. A. FORFANG NOR 555 6. S. KRAFT AVT 504 7. M. EISENBICHLER NEM 480 8. R. JOHANSSON NOR 470 . D. KOBAJAŠI JAP 470 10. D. KUBACKI POL 465 14. J. DAMJAN SLO 325 17. P. PREVC SLO 282 19. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 142 31. T. ZAJC SLO 84 37. N. DEŽMAN SLO 44 39. Ž. JELAR SLO 36 41. D. PREVC SLO 31

Tilen Jamnik