Smučarska zveza Slovenije

26. oktober 2017 ob 13:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučarska zveza Slovenije (SZS) ima ničelno toleranco do kršenja protidopinških pravil in v postopku v celoti sledi navodilom in protidopinškim pravilom vseh institucij.

SZS v zvezi z domnevno kršitvijo protidopinških pravil Teje Gregorin, ki so posledica nadaljnjih testiranj vzorcev, odvzetih na ZOI Vancouver 2010, sporoča: Mednarodni olimpijski komite (MOK) je na podlagi 5. člena Protidopinških pravil MOK, ki so veljala na ZOI Vancouver 2010, in na podlagi člena 6.5 Svetovnega protidopinškega kodeksa (Kodeks) izvedel nadaljnja testiranja vzorcev, odvzetih na ZOI Vancouver 2010. Vzorci, odvzeti pri športnici Teji Gregorin, so kazali nasprotno analitično ugotovitev, zaradi česar obstaja sum kršitve protidopinških pravil.

Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je zaradi navedenega na podlagi člena 7.11.1. njenih pravil 5. 10. 2017 uvedla začasno izločitev z vseh tekmovanj pod okriljem IBU do odločitve, ki jo bo sprejela disciplinska komisija MOK. Ravno tako je SZS na podlagi svojih pravil in pogodbe 5. 10. 2017 športnico začasno suspendirala. Športnica ima na podlagi 8. člena Kodeksa pravico do poštene obravnave v razumnem roku pred nepristranskim obravnavnim senatom, ki ga oblikuje MOK. Zaradi spoštovanja pravil in interesa preiskave domnevnega kršenja protidopinških pravil Smučarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in Slovenska antidoping organizacija ne morejo posredovati nikakršnih podrobnejših informacij.

Tilen Jamnik