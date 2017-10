Smučarski as Erik Guay dobil še četrto deklico

Letos postal najstarejši svetovni prvak

2. oktober 2017 ob 12:07

Montreal - MMC RTV SLO

Kanadski smučarski šampion Erik Guay, svetovni prvak v superveleslalomu iz St. Moritza, je že v četrto postal očka - in tudi tokrat se mu je rodila deklica.

"Fantje delajo fantke, ampak samo pravi moški delajo punčke!," je ponosni oče zapisal na Facebooku ob fotografiji z vsemi štirimi deklicami. Najnovejši članici družini sta Guay in njegova soproga Karen dala ime Maude Alexandra Guay, ob rojstvu je tehtala 3,3 kilograma in merila 50 centimetrov.

Sestrice Logann (8), Leni (5) in Marlo Victoria (3) so nad povečanjem klana opazno navdušene.

Od Bodeja k Eriku

36-letni Guay, ki je v svetovnem pokalu nanizal pet zmag (tri v smuku in dve v superveleslalomu), je sezono 2015 zaradi poškodbe izpustil, lani pa nato dosegel nekaj svojih najboljših rezultatov sploh, vključno z zlatom v superveleslalomu na svetovnem prvenstvu in srebrom v smuku.

Veteran belega cirkusa je s tem postal najstarejši svetovni prvak.

In še zanimivost: njegova žena Karren Sherris je kanadska manekenka, ki je na Guaya presedlala potem, ko se je leta 2005 dobivala z zdaj že upokojenim prvim plejbojem belega cirkusa Bodejem Millerjem. Tudi ta ima zdaj že štiri otroke, dva s soprogo Morgan.

Med smučarji je letos sicer kar precejšnji baby boom - očka sta prvič postala Američana Ted Ligety in Steve Nyman, prav v teh dneh pa čakata prvega otroka tudi Felix Neureuther in Mario Matt. Svetovni pokal se vrača 28. in 29. oktobra z že tradicionalnima veleslalomoma v Söldnu.

