D. Prevc z 239,5 poletel tik pod stopničke, globus že Stochov

Johansson zmagal prvič v karieri

18. marec 2018 ob 14:41,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 18:36

Vikersund - MMC RTV SLO

Robert Johansson je slavil na poletih v Vikersundu. S četrtim mestom je navdušil Domen Prevc, Kamil Stoch, ki je bil šesti, pa je že osvojil veliki kristalni globus.

Norvežani so na domači velikanki potrdili prevlado v poletih. Johansson je z 232,0 m in 246,0 m prvič v karieri stopil na najvišjo stopničko. Brkati Norvežan, ki skače na Slatnarjevih smučeh, je bil po prvi seriji drugi. V finalu sta mesti zamenjala z zmagovalcem prve letošnje tekme v poletih na Kulmu Andreasom Stjernenom, ki je poletel 239,0 m in 235,0 m. Tretji je bil z 231,5 m in 243,0 m Daniel Andre Tande. Svetovni prvak v poletih je bil tretji tudi po prvi seriji.

Stjernen in Johansson sta bila najboljša že v poskusni seriji, kjer se jima je najbolj približal Stoch. Izvrstni Poljak si je dve tekmi pred koncem že zagotovil drugi veliki kristalni globus v karieri. Hkrati je 30-letni šampion iz Zakopan zmagal tudi v seštevku Raw Air turneje.

Pred Vikersundom se je slovenski reprezentanci znova pridružil Domen Prevc, ki je v sedmerici zamenjal Timija Zajca. V slabi sezoni, potem ko je bil lani najboljši Slovenec v svetovnem pokalu na šestem mestu, pa je znova dokazal, da je izjemen letalec. Letos je le petkrat osvojil točke. 11. mestu s kulmske letalnice pa je zdaj v Vikersundu dodal še odlično četrto mesto.

Slovenija v "drugi ligi" zmagala v pokalu narodov

Prireditelji tekme celinskega pokala smučarjev skakalcev v Čajkovskem so morali nedeljsko finalno tekmo odpovedati zaradi premočnega vetra. Slovenija je v sezoni dosegla sedem zmag in slavila v pokalu narodov. Najboljši posameznik v skupnem seštevku je bil Nejc Dežman na četrtem mestu. Na 28 tekmah je sicer največ točk zbral mladinski svetovni prvak Marinus Lindvik iz Norveške.

Končni vrstni red: daljave točke 1. R. JOHANSSON NOR 232,0/246,0 444,3 2. A. STJERNEN NOR 239,0/235,0 438,9 3. D. A. TANDE NOR 231,5/243,0 436,6 4. D. PREVC SLO 229,0/239,5 431,3 5. S. KRAFT AVT 221,5/230,5 426,5 6. K. STOCH POL 223,0/237,0 425,6 7. M. EISENBICH. NEM 232,0/226,5 420,8 8. R. FREITAG NEM 219,5/226,0 414,6 9. J. A. FORFANG NOR 224,0/230,0 408,3 10. N. KASAI JAP 224,5/216,0 396,5 ... 13. T. BARTOL SLO 225,5/202,0 391,5 14. P. PREVC SLO 201,0/232,5 385,3 24. J. DAMJAN SLO 212,0/189,5 356,6 28. N. DEŽMAN SLO 201,0/181,0 323,6 ------------ zunaj finala: ------------ 35. A. LANIŠEK SLO 182,5 147,6 Po prvi seriji: daljave točke 1. A. STJERNEN NOR 239,0 222,8 2. R. JOHANSSON NOR 232,0 220,4 3. D. A. TANDE NOR 231,5 213,8 4. M. EISENBICH. NEM 232,0 212,3 5. S. KRAFT AVT 221,5 209,5 6. D. PREVC SLO 229,0 207,4 7. T. BARTOL SLO 225,5 205,8 8. K. STOCH POL 223,0 204,0 9. R. FREITAG NEM 219,5 201,5 10. N. KASAI JAP 224,5 201,3 ... 16. J. DAMJAN SLO 212,0 187,2 26. P. PREVC SLO 201,0 172,0 28. N. DEŽMAN SLO 201,0 167,2 35. A. LANIŠEK SLO 182,5 147,6

