Domen Prevc je po daljavi dneva v 1. seriji (134,0 m) v finalu nato skočil 17 metrov manj in izgubil 11 mest. Foto: Reuters VIDEO Prevc s prvim skokom na 3... Dodaj v

Prevc v finalu Nižnega Tagila zdrsnil s 3. mesta na 14.

Kako se bo razpletla peta posamična tekma smučarjev skakalcev za svetovni pokal?

2. december 2018 ob 15:27,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 17:49

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Po daljavi dneva v 1. seriji in 134,0 m je bil Domen Prevc v igri za stopničke, a v finalu je nato zdrsnil izven deseterice. Z novo zmago v svetovnem pokalu je skupno vodstvo utrdil Japonec Rjoju Kobajaši.

V finalu nedeljske tekme v Nižnem Tagilu se je Domen Prevc potegoval celo za zmago, saj je po prvem skoku 19-letni Prevc zasedal tretje mesto.

Domen Prevc je v zahtevnih razmerah pristal pri 134,0 m in prevzel vodstvo, ki ga je zadržal do nastopa najboljših. Najprej ga je za 2,1 točke prehitel sobotni zmagovalec Johann Andre Forfang, prav na koncu pa je najboljši dosežek postavil vodilni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši.

Od četverice Slovencev se je v finale uvrstil samo še Timi Zajc s 24. mestu in bo tudi na peti posamični tekmi zime 2018/19 kot edini Slovenec osvojil točke za svetovni pokal.

Trojica obstala v kvalifikacijah, še dva v 1. seriji

Medtem ko je bil Jernej Damjan prekratek za nekaj točk, ga je Bor Pavlovčič polomil in končal na zadnjem, 50., mestu. Že v kvalifikacijah so premalo skočili Anže Lanišek (56.), Žak Mogel (58.) in Tomaž Naglič (59.).

V soboto je slavil Johann Andre Forfang pred Pjotrom Žylo in Rjojujem Kobajašijem. Timi Zajc je bil osmi, Domen Prevc 14., Jernej Damjan 19. in Anže Lanišek 25.

NIŽNI TAGIL, druga tekma

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 132,5/133,0 273,1 2. J. A. FORFANG NOR 132,5/130,0 259,2 3. P. ŽYLA POL 126,0/133,0 258,9 4. K. STOCH POL 129,5/129,5 257,8 5. K. GEIGER NEM 125,0/126,0 248,7 6. A. AALTO FIN 129,0/126,0 246,6 7. A. FANNEMEL NOR 125,0/128,5 246,5 8. J. KLIMOV RUS 124,5/129,0 243,2 9. R. JOHANSSON NOR 123,0/124,5 238,0 10. M. EISENBICH. NEM 122,5/127,0 236,9 ... 14. D. PREVC SLO 134,0/116,5 233,6 24. T. ZAJC SLO 123,0/121,5 223,6



Vrstni red po 1. seriji: daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 132,5 135,1 2. J. A. FORFANG NOR 132,5 132,1 3. D. PREVC SLO 134,0 130,0 4. S. KRAFT AVT 131,0 128,5 5. K. STOCH POL 129,5 128,4 6. A. AALTO FIN 129,0 126,6 7. K. PEIER ŠVI 129,5 125,7 8. S. LEYHE NEM 127,0 124,1 9. K. BICKNER ZDA 129,0 123,0 10. P. ŽYLA POL 126,0 122,8 ... 24. T. ZAJC SLO 123,0 113,7 Brez finala: 34. J. DAMJAN SLO 121,0 108,7 50. B. PAVLOVČIČ SLO 107,5 81,4

R. K., To. G.