Smučarski skoki na MMC TV: Kvalifikacije v Trondheimu

Tekma na skakalnici Gränasen bo v četrtek ob 17.00

15. marec 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 17:43

Trondheim - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci so se po odpadli tekmi v Lillehammerju ekspresno preselili v Trondheim, kjer potekajo kvalifikacije za četrtkovo tekmo.

Trening so zaradi močnega vetra prestavili na 15.30. Kvalifikacije so se začele ob 17.30. Prenos je na MMC TV. Komentator je Aleš Potočnik.

Na drugi postaji norveške turneje v Lillehammerju skakalci niso imeli sreče, saj so morali organizatorji zaradi premočnega vetra po 26 tekmovalcih tekmo odpovedati.

V današnjih kvalifikacijah bodo nastopili Anže Semenič, Nejc Dežman, Anže Lanišek, Jernej Damjan in Jurij Tepeš. Domen in Peter Prevc imata nastop na tekmi že zagotovljen. Tekma v Trondheimu bo v četrtek ob 17. uri.

Skakalci bodo nato odšli na letalnico v Vikersund, kjer bodo kvalifikacije že v petek.

Sreda ob 17.30 (prenos na MMC TV):

Trondheim, kvalifikacije



Četrtek ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma



Petek ob 16.30:

Vikersund, kvalifikacije



Sobota ob 16.15:

Vikersund, moštvena tekma



Nedelja ob 14.15:

Vikersund, posamična tekma

Raw Air turneja,

Vrstni red (4/10): točke 1. S. KRAFT AVT 823,6 2. A. WELLINGER NEM 802,7 3. M. EISENBICHLER NEM 785,4 4. P. ZYLA POL 765,3 5. A. STJERNEN NOR 762,0 6. P. PREVC SLO 754,6 7. R. FREITAG NEM 748,9 8. J. A. FORFANG NOR 746,5 9. R. JOHANSSON NOR 742,9 10. D. ITO JAP 741,0 ... 22. J. DAMJAN SLO 659,0 25. N. DEŽMAN SLO 524,3 29. T. BARTOL SLO 504,2 37. J. TEPEŠ SLO 429,0 39. A. SEMENIČ SLO 416,8 67. A. LANIŠEK SLO 141,4 68. D. PREVC SLO 123,4

