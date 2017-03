Po prvi seriji vodi Kraft, Peter Prevc na 7. mestu

V finalu le še Jernej Damjan

2. marec 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 17:39

Lahti - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v Lahtiju poteka tekma na veliki skakalnici. Po prvi seriji vodi Stefan Kraft, Peter Prevc pa je na sedmem mestu.

Avstrijec, ki je postal svetovni prvak na srednji napravi prejšnjo soboto, je pristal pri 127,5 metra in ima devet desetink naskoka pred Andreasom Wellingerjem. Tretji je Norvežan Andreas Stjernen. Vodilni v svetovnem pokalu Kamil Stoch je četrti. Dawid Kubacki in Piotr Zyla sta prred Prevcem, a razlike so zelo majhne. Petru do brona manjka le 2,4 točke.

Tepeš in Lanišek brez finala

V finalu je izmed Slovencev le še Jernej Damjan (113,5 m), brez pa sta ostala Jurij Tepeš (111,5 m) in Anže Lanišek (110 m) na 34. in 36. mestu.

Petru "manjka" še zlato v skokih

Peter Prevc ima s svetovnih prvenstev v skokih že dve medalji, in sicer srebro in bron iz Val di Fiemmeja leta 2013. Poleg tega ima Prevc še zlato v poletih iz Bad Mitterndorfa (2016) in bron iz Harrachova (2014). Je napočil čas, da najstarejši od bratov Prevc še obogati zbirko medalj?

Po prvi seriji: daljava točke 1. S. KRAFT AVT 127,5 139,6 2. A. WELLINGER NEM 127,5 138,7 3. A. STJERNEN NOR 129,5 137,0 4. K. STOCH POL 127,5 136,7 5. D. KUBACKI POL 128,5 136,6 6. P. ZYLA POL 127,5 134,8 7. P. PREVC SLO 128,0 134,6 8. J. A. FORFANG NOR 127,0 132,5 9. S. LEYHE NEM 125,0 132,2 10. A. FANNEMEL NOR 123,5 131,5 ... 29. J. DAMJAN SLO 113,5 111,0 34. J. TEPEŠ SLO 111,5 104,1 36. A. LANIŠEK SLO 110,0 99,7

