Velika vrnitev Petra Prevca: Zmaga v Saporu!

V točkah le še dva Slovenca

11. februar 2017 ob 06:57,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 10:17

Peter Prevc je po zanj nekoliko slabši sezoni vrhunsko formo našel tik pred svetovnim prvenstvom, saj se je v Saporu vrnil na najvišjo stopničko, zmago si je razdelil z Maciejem Kotom.

Najboljši skakalec zadnje zime je v prvi seriji izkoristil ugodne vremenske pogoje in poletel 143 metrov, kar je bila prepričljivo daljava prve serije. A pri pristanku ni tvegal telemarka, zato je izgubil nekaj dragocenih točk in zaseda tretje mesto.

Pred njim sta le Maciej Kot (ki ima 3,8 točke prednosti) in Andreas Wellinger (0,7 pred Prevcem). Oba sta skočila 139 metrov.

Izplen preostalih Slovencev je bil sila povprečen. V finale sta se namreč uvrstila le še Anže Lanišek (19. mesto; 121,5 m) in Anže Semenič (30.; 118,0). Finale je za las zgrešil Jurij Tepeš (31.; 117,5), na repu uvrščenih pa so Cene Prevc (44.; 110,5), Jernej Damjan (47.; 110,5) in Domen Prevc (50.; 97,0). Najmlajši od bratov Prevc je bil v štirih od petih serij letošnjega Sapora najkrajši.

V noči na nedeljo bo v Saporu na sporedu še ena tekma.

