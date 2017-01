Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Maja Vtič v skupnem seštevku zaseda 10. mesto. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Sorodne novice V Zau slavje Japonke Juki Ito Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smučarski skoki v živo: Vodi Juki Ito, Ema Klinec šesta

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

21. januar 2017 ob 09:00,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 09:40

Zao - MMC RTV SLO

V Zau na Japonskem se je ob 9.00 začela še druga tekma smučark skakalk za svetovni pokal.

Po prvi seriji vodi Juki Ito, ki je zmagala že v petek. Druga je Maren Lundby, tretja pa Sara Takanaši. V finale so se prebile vse Slovenke: Ema Klinec (6. mesto), Špela Rogelj (10.), Maja Vtič (14.), Eva Logar (17.), Nika Križnar (19.) in Urša Bogataj (22.).

Prenos ženskih skokov lahko od 8.55 naprej spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani (prenos aktivirate s klikom na spodnjo sliko). Izide pa lahko spremljate s pomočjo posebne FIS-ove aplikacije.



S to tekmo se končuje prvi del sezone, saj je to za skakalke deseta tekma sezone, do konca jih bo še devet. Moški danes skačejo v Zakopanah, kjer je v petek navdušil prerojeni Peter Prevc.

Prenos tekme na TV Slovenija 2:

