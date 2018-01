Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nika Križnar je trenutno v odlični formi. Foto: Reuters

Na Ljubnem vodi Lundbyjeva, v finalu šest Slovenk

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

27. januar 2018 ob 14:17,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 14:44

Ljubno ob Savinji - MMC RTV SLO

Smučarske skakalke pilijo olimpijsko formo na preizkušnjah svetovnega pokala v Sloveniji. Ljubno ob Savinji spet gosti najboljše skakalke na svetu. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Enajst skakalk, kolikor je bilo prijavljenih za petkove kvalifikacije, je bilo rekordno število Slovenk v zgodovini tekem svetovnega pokala. Kvalifikacije je uspešno opravila osmerica.

Kvalifikacije je sicer dobila Nemka, lanska zmagovalka Ljubnega Katharina Althaus. Druga je bila Japonka Sara Takanaši, tretja pa dvakratna zmagovalka prejšnjega konca tedna v Planici, povratnica po poškodbi Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz.

Od domačih skakalk je imela najboljši dosežek kvalifikacij Ema Klinec, ki je bila četrta. Blizu je bila še Nika Križnar s šestim mestom, Špela Rogelj je bila osma, Urša Bogataj 17., Jerneja Brecl 21., 23. je bila Maja Vtič, 37. Katra Komar ter mesto za njo Katja Požun.

Po 1. seriji: daljava točke 1. M. LUNDBY NOR 88,5 124,4 2. K. ALTHAUS NEM 84,5 116,5 . S. TAKANAŠI JAP 84,0 116,5 4. C. VOGT NEM 83,5 111,0 5. D. IRASCHKO AVT 83,5 110,6 6. C. HÖLZL AVT 83,0 109,5 . E. KLINEC SLO 82,0 109,5 8. J. ITO JAP 81,5 109,4 9. N. KRIŽNAR SLO 83,0 109,0 10. I. AVAKUMOVA RUS 81,0 106,9 ... 12. U. BOGATAJ SLO 79,5 103,4 13. Š. ROGELJ SLO 79,0 102,7 21. M. VTIČ SLO 77,5 96,3 30. J. BRECL SLO 75,0 91,1 35. K. POŽUN SLO 70,0 80,3 37. K. KOMAR SLO 70,0 79,9

M. L.