Na obeh tekmah, na katerih je skakal v tej zimi, je bil Domen Prevc četrti Foto: Reuters

Forfang s tretjega mesta na vrh, Zajc znova v deseterici

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

1. december 2018 ob 15:24,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 17:33

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Na prvi preizkušnji za svetovni pokal v Nižnem Tagilu je zmagal Norvežan Johann Andre Forfang, najboljši Slovenec pa je bil Timi Zajc, ki je zasedel osmo mesto.

Na oder za zmagovalce sta se zavihtela še Poljal Piotr Žyla in Japonec Rjoju Kobajaši, ki vodi v skupnem seštevku. Še trije slovenski skakalci so prišli do točk. Domen Prevc je bil 14., Jernej Damjan 19., Anže Lanišek pa 25. V prvi seriji se je nastop ponesrečil najmlajšemu Žaku Moglu, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič pa sta bila neuspešna v petkovih kvalifikacijah. V nedeljo bo ob 16.00 ob mestu na vzhodnem vznožju srednjega Urala še ena posamična tekma.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. A. FORFANG NOR 135,5/129,0 264,4 2. P. ŽYLA POL 133,0/131,0 264,2 3. R. KOBAJAŠI JAP 134,0/130,0 262,0 4. S. LEYHE NEM 129,5/134,0 252,9 5. S. KRAFT AVT 132,0/131,5 250,4 6. R. JOHANSSON NOR 126,0/130,5 244,6 7. K. STOCH POL 123,5/129,0 244,2 8. T. ZAJC SLO 131,0/123,5 235,7 9. H. GRANERUD NOR 135,0/120,0 234,4 10. K. GEIGER NEM 121,5/128,5 233,9 ... 14. D. PREVC SLO 122,0/128,5 228,5 19. J. DAMJAN SLO 131,0/118,0 223,6 25. A. LANIŠEK SLO 120,5/121,0 213,9 Brez finala: 50. Ž. MOGEL SLO 110,0 78,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 134,0 136,9 2. P. ŽYLA POL 133,0 134,4 3. J. A. FORFANG NOR 135,5 132,5 4. D. VASILJEV RUS 133,0 130,2 5. H. GRANERUD NOR 135,0 128,9 6. S. KRAFT AVT 132,0 127,5 7. T. ZAJC SLO 131,0 125,8 8. K. PEIER ŠVI 132,5 124,7 9. J. DAMJAN SLO 131,0 123,6 10. V. ZOGRAFSKI BLG 129,5 122,9 ... 23. D. PREVC SLO 122,0 110,2 24. A. LANIŠEK SLO 120,5 109,2 50. Ž. MOGEL SLO 110,0 78,6





Tilen Jamnik