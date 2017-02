Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 29 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Anamarija Lampič je dosegla uspeh kariere. Foto: www.alesfevzer.com

Video: Anamarija Lampič suvereno do prve zmage!

Tri Slovenke v bojih na izpadanje

3. februar 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 12:31

Pjongčang - MMC RTV SLO

Anamarija Lampič je na prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Pjongčangu dosegla uspeh kariere, saj je prepričljivo dobila šprint v klasičnem koraku.

21-letnica je stopnjevala formo iz nastopa v nastop. V kvalifikacijah je dosegla deseti čas, v četrtfinalu je bila v svoji skupini druga, nato pa je suvereno dobila tako polfinale kot finale.

"Res sem vesela, ne morem verjeti. Imela sem dobre smuči, dobro mi je šlo pri spustih. Pred ciljem sem se obrnila in videla, da ni nikogar za menoj," se je v cilju smejalo slovenski junakinji.

Tekla je izjemno taktično, prvo polovico je tekla bolj v ozadju, nato pa pri spustih pridobila in se zavihtela na sam vrh. Njena prednost je bila velika, zato se je nekaj metrov pred ciljem lahko še obrnila in videla, da ima lepo prednost. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Silje Oeryre Slind (+1,60), tretjega pa Američanka Ida Sargent (+1,79). V finalu je tekla še Katja Višnar, ki pa je bila osma.

Nastopila je še Alenka Čebašek, ki je izpadla v četrtfinalu. Konkurenca sicer ni bila najmočnejša, saj je nastopilo vsega 36 tekmovalk.

Šprint, klasika (Ž): 1. A. LAMPIČ SLO 3:41,97 2. S.-O. SLIND NOR +1,60 3. I. SARGENT ZDA 1,79 4. J. KOWALCZYK POL 2,35 5. A. ŽAMBALOVA RUS 4,24 6. K. VIŠNAR SLO 17,10 Šprint, klasika (M): 1. G. RETIVIH RUS 3:30,79 2. S.-T. FOSSLI NOR +0,30 3. A. PARFENOV RUS 0,73 4. L. VALJAS KAN 0,74 5. A. PANŽINSKI RUS 1,49 6. A. NEWELL ZDA 17,19

VIDEO Zmagoviti šprint Anamarije Lampič

S. J.